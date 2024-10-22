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王令麟領軍再獲肯定！東森自然美、東森寵物雲蟬聯國家品牌玉山獎殊榮

▲▼第21屆國家品牌玉山獎東森集團再獲殊榮，東森寵物雲獲得三項大獎，東森自然美獲得一項大獎的肯定。（圖／記者湯興漢攝）

▲第21屆國家品牌玉山獎，東森自然美、東森寵物雲雙雙再獲殊榮，一舉拿下4項「最佳產品類」大獎項。左起為東森集團行銷中心營運長洪茂光、東森自然美總經理宋湘嵐、東森寵物總經理李頌齡、東森國際副總高圭廷。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

第21屆國家品牌玉山獎頒獎典禮今（10/22）晚間盛大舉行，東森集團展現常勝軍實力，旗下東森自然美與東森寵物雲以卓越的產品品質，贏得評審一致青睞，再獲殊榮拿下4項「最佳產品類」大獎。此次獲獎，不僅是對全體同仁努力給予最大肯定，也是東森集團堅持「創新、膽識、分享」經營理念的最佳體現，始終以顧客為中心，不斷研發更多優質產品，帶來更好的服務體驗，持續創造價值的品牌影響力，鞏固其在市場上的領導地位。

國家品牌玉山獎是國內最具權威、規模最大的企業獎項，東森集團秉持對顧客至上的承諾，專注於提供好的品質、貼心服務與優良產品，歷年屢獲此獎，旗下多個事業體，包括東森購物、東森自然美、東森寵物、東森新媒體、東森直消電商，皆因不懈追求勇於突破，多次榮獲國家級最高榮譽認證。第21屆公佈得獎名單中，東森自然美與東森寵物繼續蟬聯，分別以「白藜蘆醇活顏精萃素」及毛系列保健品「毛魚油、毛視優、毛勝力」，一舉獲得4項「最佳產品類」獎項。

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▲▼第21屆國家品牌玉山獎東森集團再獲殊榮，東森寵物雲獲得三項大獎，東森自然美獲得一項大獎的肯定。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森自然美、東森寵物共4項產品獲得國家品牌玉山獎「最佳產品類」獎項。

▲▼第21屆國家品牌玉山獎東森集團再獲殊榮，東森寵物雲獲得三項大獎，東森自然美獲得一項大獎的肯定。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼東森自然美今年全新推出白藜蘆醇活顏系列，其中「白藜蘆醇活顏精萃素」獲得「最佳產品類」獎項，由東森自然美總經理宋湘嵐（右）代表領獎，勞動部政務次長許傳盛（左）頒發獎座。

▲▼第21屆國家品牌玉山獎東森集團再獲殊榮，東森寵物雲獲得三項大獎，東森自然美獲得一項大獎的肯定。（圖／記者湯興漢攝）

東森自然美是台灣美容SPA產業第一品牌，以「人證、物證、科學做見證」為理念，透過科研團隊的科技引領、專業檢測，再加上用心服務，以及近年積極投入AI肌膚檢測等智慧研發，為所有愛美人士帶來前所未有的保養新體驗，累積眾多消費者良好口碑及產品高滿意度，產品屢獲多項國內外大獎。上市一週賣破千萬的全新白藜蘆醇活顏系列，關鍵成分白藜蘆醇、NMN結合最新外泌體，不只在今年奪得BAZAAR抗老大賞，其中「白藜蘆醇活顏精萃素」更是多了玉山獎的加持。

東森自然美總經理宋湘嵐表示，很高興東森自然美第五年獲得國家品牌玉山獎殊榮，今年獲獎的「白藜蘆醇活顏精萃素」研發兩年多推出，其結合了外泌體、NMN與白藜蘆醇等抗氧化成分，是非常重要的核心基礎，也是目前市面上很少見的結合，效果非常顯著，九月份上市至今，已銷售超過一萬多組，擁有很好的成績，很高興此次再獲國家肯定，我們也會秉持品牌經營的理念，提供最優質的產品給消費大眾，也推薦給所有愛美人士。

▲▼第21屆國家品牌玉山獎東森集團再獲殊榮，東森寵物雲獲得三項大獎，東森自然美獲得一項大獎的肯定。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼連續三年獲得國家肯定的東森寵物，今年以「毛魚油、毛視優、毛勝力」三款寵物保健品，榮獲「最佳產品類」獎項，由東森寵物總經理李頌齡（左1）、東森集團行銷中心營運長洪茂光（左2）、東森國際副總高圭廷（左3），代表上台接受領獎代表領獎。

▲▼第21屆國家品牌玉山獎東森集團再獲殊榮，東森寵物雲獲得三項大獎，東森自然美獲得一項大獎的肯定。（圖／記者湯興漢攝）

連續三年獲獎的東森寵物，再次以毛系列保健產品創下佳績，繼去年的「毛暢快、毛胺酸、毛順排」，今年又有三款保健品「毛魚油、毛視優、毛勝力」奪下國家品牌玉山獎，不斷推陳出新的產品，反映了其在寵物保健領域的創新精神。為了給毛小孩最好的照護，毛系列產品以漢方保健為核心，在獸醫師、營養師、藥師及中藥保健集團等專業指導下，嚴選天然、安全、符合寵物需求的原料，確保高品質與有效性，深受海內外寵物主喜愛。

東森寵物總經理李頌齡表示，市場上雖然有各式各樣的寵物保養品，但專注於漢方的相對較少，毛系列是專為毛小孩特別研發的漢方寵物保養品，自三年前推出以來，已經有七款產品，很開心皆獲得國家品牌玉山獎肯定，對於研發團隊是一大鼓勵外，銷量也持續成長當中，由於華人社會對於漢方的接受度高，能讓寵物享用到這類型保養品非常有信心，因此備受青睞。針對貓狗的心臟病、腎臟等問題，甚至是抗氧化，毛系列有不同功能性產品，未來會根據市場需求積極開發，致力於提升寵物的整體健康，讓牠們能夠更長壽的生活。

關鍵字： 王令麟東森自然美東森寵物國家品牌玉山獎

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