滙豐台灣全球經濟展望論壇　聚焦AI趨勢4大關鍵主題

▲滙豐銀行40周年論壇，聚焦AI趨勢4大主題。(圖／滙豐銀提供)

記者巫彩蓮／台北報導

滙豐銀行於今（22）日舉辦「滙豐台灣40週年 – 全球經濟展望論壇」，由滙豐專家分享全球及亞洲地區經濟前景、人工智慧（AI）趨勢、台灣與東協、中東地區的貿易廊道機會，以及企業財務策略等四大關鍵主題，一同探討台灣企業如何在瞬息萬變的經濟浪潮中，持續發展並掌握機遇。

滙豐台灣區總裁暨滙豐（台灣）商業銀行總經理陳志堅親自與會，他在開場致詞中表示：「滙豐在台40年以來，一路上持續為企業客戶提供一站式且全方位的服務，包括跨境融資、外匯服務、貿易金融、資金管理、供應鏈融資等，力求為台灣企業的國際化發展與加速產業升級方面扮演關鍵角色。未來，滙豐將不斷發揮自身優勢，運用在地視野連結國際網絡，針對客戶需求提供更優質高效的金融解決方案，促進金融生態圈的穩定發展。」

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緊接著，滙豐環球研究首席亞洲經濟學家暨亞洲聯合主管范力民（Frederic Neumann）針對全球及亞洲經濟前景作出分析，他形容2024龍年經濟「肚裡仍有火力」（Still fire in the belly），指出儘管大環境存在不確定因素，亞洲大多數經濟體成長前景相對樂觀、蘊藏較大的發展潛力；亞洲地區的消費者也看到了生活成本壓力的下降，這應該有助於穩定消費，而外國在亞洲大部分地區的直接投資亦可望維持正向趨勢。他也解釋，隨著聯準會開始轉向更為寬鬆的貨幣政策，以及美元走勢更趨穩定，流入亞洲新興市場的資金有望維持成長軌道。

滙豐講者提到，台灣作為全球科技發展的核心要角，其經濟外溢效應正在推動各領域的創新轉型，從電動車、資料中心到機械工具等。其次，台灣擁有強大的產業生態和聚落，除半導體、資通訊（ICT）和科技、媒體與電信產業（TMT）外，在新經濟領域如5G、AI、共享經濟、低軌衛星等，再生能源如太陽能、風電和儲能系統等，特別可以吸引到外資企業投資，而台灣的關鍵地理位置、經濟政策和人才准入，能夠讓外國企業在台灣擁有絕佳的發展。

此外，滙豐講者指出，隨著AI應用的快速發展，也為台灣AI產業生態圈帶來關鍵性的機會，特別是台灣科技業長期受惠於AI供應鏈的強勁成長，當前這股由AI驅動的新浪潮，正好讓台灣產業展現絕佳優勢，藉由其在半導體、零組件到中下游代工所累積的能量與實力，台灣企業可望在AI驅動的軟硬體需求上發揮重要價值。

