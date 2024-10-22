LINE Pay上市案獲證交所董事會通過　用戶數突破1250萬戶

▲LINE Pay用戶數突破1,250萬戶，覆蓋台灣超過半數人口，等同「每2人就有1人」是LINE Pay用戶。（圖／LINE Pay提供）

記者楊絡懸／台北報導

證交所董事會22日正式通過LINE Pay連加網路（7722）上市申請案。連加網路公司資本額為新台幣6億元，主要業務涵蓋第三方支付服務、資料處理服務及電子資訊供應等領域。

連加網路公司2023年稅前淨利6.13億元，每股淨利（EPS）8.09元；2024上半年稅前淨利5.03億元，每股淨利6.12元，展現在行動支付市場中穩定成長的營運能力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

LINE Pay為國內行動支付領導品牌，結合用戶、商店、合作夥伴成功打造完整LINE Pay生態圈，目前用戶數突破1,250萬戶，覆蓋台灣超過半數人口，等同「每2人就有1人」是LINE Pay用戶；全台支付據點超過55萬處，完整涵蓋線上及線下各產業，並透過各項資源整合，為用戶提供便利優惠的支付體驗，為商店提供將客流量轉換為實質收益的新商機。

此外，LINE Pay也積極推動與金融機構的合作，包括與中國信託銀行合作發行LINE Pay信用卡，與台北富邦銀行、聯邦銀行及永豐銀行分別推出富邦J卡、聯邦賴點卡、永豐DAWAY卡，提供消費享LINE POINTS點數回饋，累計4張卡片發卡數量突破800萬張。

簡單來說，LINE Pay發展涵蓋5大核心領域：用戶端、合作夥伴、支付週邊服務、雙向跨境支付、金融科技服務。

面對行動支付市場的激烈競爭，LINE Pay表示，將持續推動行動支付的普及性與便利性，提供更多元優惠的支付體驗，提升用戶黏著度並吸引新用戶，同時深化合作夥伴與金融機構的各項合作，並致力提供創新支付服務與推動金融科技產品發展，多面向發展持續擴大公司在支付產業的市占率。