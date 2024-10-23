快訊／台積電跌15元至1060　台股開盤大跌133點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數跌多漲少，台股今（23日）以23402.24點開出，指數大跌133.19點，跌幅0.57％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1060元，跌幅1.4％；鴻海（2317）下跌1元至214.5元；廣達（2382）下跌0.5元至318.5元；陽明（2609）上漲0.5元來到68.3元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.02元至9.76元。

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美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌6.71點或0.02％，收在42924.89點；標準普爾500指數下跌2.78點或0.05％，收5851.2點；那斯達克指數上漲33.12點或0.18％，收在18573.13點；費城半導體指數下跌24.5點或0.47％，收5190.71點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 42924.89 ▼6.71 ▼0.02% S&P500 5851.2 ▼2.78 ▼0.05% NASDAQ 18573.13 ▲33.12 ▲0.18% 費城半導體指數 5190.71 ▼24.5 ▼0.47%

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責任編輯：陳瑩欣