快訊／台積電跌15元至1060　台股開盤大跌133點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數跌多漲少，台股今（23日）以23402.24點開出，指數大跌133.19點，跌幅0.57％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1060元，跌幅1.4％；鴻海（2317）下跌1元至214.5元；廣達（2382）下跌0.5元至318.5元；陽明（2609）上漲0.5元來到68.3元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.02元至9.76元。
美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌6.71點或0.02％，收在42924.89點；標準普爾500指數下跌2.78點或0.05％，收5851.2點；那斯達克指數上漲33.12點或0.18％，收在18573.13點；費城半導體指數下跌24.5點或0.47％，收5190.71點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|42924.89
|▼6.71
|▼0.02%
|S&P500
|5851.2
|▼2.78
|▼0.05%
|NASDAQ
|18573.13
|▲33.12
|▲0.18%
|費城半導體指數
|5190.71
|▼24.5
|▼0.47%
此新聞70%利用AI程式據政府資料生成，30%由編輯人工審核完成。
責任編輯：陳瑩欣
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