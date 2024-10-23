「緯創小金雞」全景軟體上櫃飆漲100%　抽中一張現賺5.95萬元

▲「緯創小金雞」全景軟體以每股59元掛牌上櫃。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

「緯創小金雞」全景軟體（8272）23日以每股59元掛牌上櫃，早盤股價以115元、大漲56元開出，盤中最高衝上118.5元，漲幅逾100%。如果日前參與申購並在高點賣出，換算下來一張潛在獲利約5.95萬元。

緯創持股約20%的全景軟體，成立於1998年，這家元老級的資安軟體服務商，從服務金融業起家，幫助券商打造安全認證系統，如今至少有9成銀行、多家半導體大廠是客戶，扮演著網路資料及交易安全的重要角色。

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全景軟體專注在「網路安全」和「識別認證領域」，提供零信任架構、科技金融資安、數位轉型應用及物聯網安全等全方位解決方案，2023年成為第一家通過「政府零信任架構設備鑑別功能符合性驗證」的資安廠商，至今已協助34家政府機關導入零信任架構。

觀察業績情形，全景軟體累計今年前三季營收2.57億元，年增4.06%；上半年稅後淨利1,838萬元，每股淨利（EPS）1.06元。全景軟體總經理楊文和表示，將持續投入零信任架構、後量子密碼技術及AI研發，並持續拓展亞太市場，開發軟體即服務（SaaS）的身分驗證產品及更完整的零信任網路架構。