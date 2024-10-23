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9萬人注意！綜所稅第2批退稅逾16億　10／31入帳

▲▼所得稅申報 報稅 國稅局。（圖／記者屠惠剛攝）

▲所得稅申報資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

今年5月申報的綜所稅第2批退稅下周四（10月31日）入帳，根據財政資訊中心初步統計，全國符合綜所稅第2批退稅案件共9萬4104件，退稅總金額16億693萬元，換算平均每件退稅1.7萬元。

財政部指出，符合第2批退稅的條件，為適用對象為二維條碼或人工申報的退稅案件。

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南區國稅局表示，民眾若未指定帳戶者將寄發退稅憑單，兌領期限為10月31日至12月31日止，民眾若接獲退稅憑單，請儘速於期限內向指定金融機構兌領或提出交換。

南區國稅局呼籲，民眾多利用直撥退稅，既方便又安全，只要報稅時於「存款帳戶退稅」欄位或於國稅局寄發「使用直接劃撥退稅同意書」時，詳填納稅義務人、配偶或受扶養親屬的存款帳戶，退稅款就可自動撥入指定帳戶，除可免除退稅憑單被冒領、遺失或因遷址無法收取的困擾，又可節省前往銀行辦理提兌的時間。

另，民眾除可利用各地區國稅局網站查詢退稅時程及撥付狀況外，也可利用自然人憑證或已辦理註冊的健保卡至財政部稅務入口網線上查調「退稅資料及退稅資料抵欠明細」，免出門就能即時掌握退稅資訊。此外，國稅局不會通知民眾去ATM進行相關操作，請民眾留意詐騙電話或簡訊。

財政部說明，綜所稅分成3批退稅，第1批退稅已在今年7月底入帳，適用對象為5月31日前以網路申報、線上登錄及電話語音回復稅額試算，以及5月10日前向戶籍所在地國稅局遞送稅額試算書面確認的退稅案件，2023年度綜所稅第1批退稅共342萬餘件、退稅金額558億元，是全年最大一波退稅。

第2波退稅就是下周四（10月31日），符合第2批退稅的條件，為適用對象為二維條碼或人工申報的退稅案件。第3批退稅為明年1月20日，包括申報繳稅及不繳不退交查核定、以及逾期申報案件。

關鍵字： 退稅綜所稅財政部直撥查詢

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