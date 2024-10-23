助業務員找到保戶需求！公勝保經導入「精誠匯客系統」抓商機

▲公勝保經導入精誠「匯客+」，協助保險業務員準確預測市場和客戶行為。（圖／精誠資訊提供）

記者楊絡懸／台北報導

精誠資訊（6214）23日宣布，與台灣最大保險經紀人公司公勝保經策略合作，為近2,000位保險業務經紀人提供進階保戶關係管理工具，全面導入精誠「匯客+」，以創新的圖像化顯示方式，整合新舊保單資訊、內部作業系統與贈禮平台，協助保險業務員準確預測市場和客戶行為，全面掌握客戶需求提供差異化優質服務，運用科技力緊抓商機，成為保險業數位轉型標竿企業。

精誠資訊數位創新應用事業部副總經理張皇裕表示，精誠「匯客+」是從保險業務人員角度出發所設計的客戶關係管理平台，整合保險業務員需要的產品資料庫，同時運用內建的大數據分析技術，可以做到精準管理客戶關係與優化客戶服務，是保險業優化數位轉型的絕佳工具。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張皇裕指出，公勝保經在全面導入精誠「匯客+」後，未來雙方將持續整合更多元的保險理財服務，拓展更多進階功能，幫助公勝保經在快速變化的市場中佔據優勢。此外，保險行業掌握客戶機敏資料，對資安的要求標準更高，而精誠集團的資安服務能量正好可以支持其高標準的服務，這也是雙方策略合作的關鍵之一。

公勝保經總經理蔡聖威表示，此次與「匯客+」合作打造業務人員輔銷系統，目的在深化業務夥伴在客戶服務與經營，進一步精準洞悉客戶需求，根據客戶不同階段的人生規劃或需求提供差異化優質服務等，創造出陪伴客戶實現新人生藍圖的服務價值。

精誠運用科技力革新保險行業的傳統模式，除了希望翻轉過往保單健檢單一功能的痛點，也期望能以「匯客+」平台作為起點，提供保經產業更具競爭力、易用的數位工具，不僅協助業務人員全面掌握新舊保單狀態，查詢歷史保單資訊，並透過客戶拜訪紀錄功能為VIP客戶設定標籤統一管理、行銷、問候並儲存重要附件於平台上。

此外，在日常功能上，還能客製保單健檢報告，加入保戶家庭保單管理進而提出完整的建議，定期為保戶檢視各個階段風險管理，成為保險業務員的最強隊友。

精誠表示，保險業是高度客製化的行業，與客戶的關係非常緊密，隨著環境變化與各階段人生規劃不同，客戶需求也會有顯著的差異。未來雙方也將攜手合作開創保經產業的數位轉型服務，在現有的服務架構下，整合更多元的理財投資項目，同時導入創新的金融技術，為保險行業帶來更多創新機會，推動整體行業邁向數位化。