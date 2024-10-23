為晶片瑕疵槓上台積電？黃仁勳批「假新聞」：百分之百是輝達的錯

▲黃仁勳在GTC大會上公布Blackwell B200 。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

外媒《The Information》日前引述知情人士說法表示，輝達（NVIDIA）發布最新款頂級晶片「Blackwell」後不久就開始和台積電互相指責，因為輝達的工程師在測試時發現，Blackwell架構的晶片在資料中心常見的高壓環境下會無法運作。對此，執行長黃仁勳則出面坦承，Blackwell出現設計瑕疵，不過此瑕疵「百分之百是輝達的錯」，且在台積電的協助下，該問題已經獲得解決。

黃仁勳在23日出席輝達與丹麥聯手打造的超級電腦Gefion揭幕儀式時，首度公開承認輝達的晶片Blackwell存在設計上的問題。他解釋，該款產品雖然能夠運作，但設計上的問題使其良率並不高，為了推出可運作的Blackwell晶片，輝達從零開始設計了7種不同的版本，且必須同時開始量產。

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▲NVIDIA GB200 Grace Blackwell 超級晶片。（圖／NVIDIA提供）

黃仁勳也強調，在此過程中，台積電的角色尤為重要，因為台積電協助輝達從良率的問題之中脫身，並以令人難以置信的速度恢復該產品的生產作業。對於先前有關生產延遲，導致輝達與台積電關係出現緊張的傳聞，黃仁勳直言是「假新聞」。

據了解，Blackwell是由兩顆晶片合組而成的新款晶片，其強大的運算能力，使諸如AI聊天機器人在內的生成式AI服務，產生結果的速度提升了30倍之多，大幅縮短運作時間。此外，輝達與丹麥合作的超級電腦Gefion，則搭載了1528個繪圖處理器，未來將投入包括新藥開發等涉及生命科學的研發作業。

除了針對Blackwell晶片的問題進行說明，黃仁勳也分享了對於未來的看法。他認為，歐盟在AI投資方面遠遠落後於美國和中國，歐盟必須加速發展AI。他也表示，從長遠來看，輝達正在打造的是「AI大腦」，也就是搜集企業如何運作、業務流程以及客戶互動等方式的知識，並交由AI處理，最終是將這些資訊轉化成AI，讓執行長與資訊長可以直接對話。