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股神巴菲特用100萬美元證明　連專家都比不上的「最簡單的投資方法」

▲巴菲特「最簡單的投資方法」（圖／不管啦！給我錢）

▲巴菲特「最簡單的投資方法」（圖／不管啦！給我錢）

記者林夏竹／綜合報導

2007年，「股神」巴菲特以100萬美元當賭注，挑戰華爾街菁英。他聲稱10年內，標普500指數基金能擊敗對沖基金，這場豪賭不僅震驚了金融界，也徹底改變普通投資者的理財方式。Podcast節目《不管啦！給我錢》在最新一期節目中，帶大家再次回顧這起大型賭局。

豪賭緣起
巴菲特在2007年向對沖基金下戰帖，打賭標普500指數基金10年內必定跑贏對沖基金，並指出願意與任何人對賭，賭注為100萬美元，捐贈給贏家所指定的慈善機構，這個挑戰很快就被Protege Partners的經理塞德斯（Ted Seides）接下，並精挑細選了5支頂級對沖基金準備一較高下。

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十年較量
賭局從2008年1月1日開始，一直持續到2017年12月31日。這期間，金融市場經歷了驚濤駭浪，從2008年的全球金融危機，到之後各種地緣政治衝突帶來的市場波動，比賽初期，對沖基金似乎佔據上風。2008年金融海嘯期間，標普500指數暴跌37%，而對沖基金組合的跌幅則控制在23.9%左右。然而，隨著股市開始反彈，局勢很快發生逆轉。

雙方投資標的對比
1. 巴菲特陣營：標普500指數基金
‧被動型投資
‧追蹤美股市值最大的500間企業
‧涵蓋美國市場約80%的市值
2. 對手陣營：五檔對沖基金組合
‧主動型投資
‧策略多元,包括槓桿、賣空、衍生性商品等
‧目標是在各種市況下獲利
‧費用較高，通常採「2~20」模式 (2%管理費+20%績效費)
這是被動型和主動型投資的正面對決。有趣的是，身為主動投資高手的巴菲特，這次卻站在了被動派一邊。賽前，許多人認為這是場「不公平的比賽」，因為對沖基金可靈活調整策略，而被動投資只能跟隨大盤起伏。

最終結果
10年後，結果令華爾街震驚。巴菲特選擇的標普500指數基金總回報率達到125.8%；相比之下，五支對沖基金的表現分別為21.7%、42.3%、87.7%、2.8%和27.0%，平均報酬率遠遠落後。

巴菲特的投資哲學
這場豪賭不僅是巴菲特個人的勝利，更印證了他長期倡導的投資理念：對於大多數投資者而言，低成本指數型基金是最佳選擇。他堅信，長期來看，低成本指數基金會戰勝絕大多數主動管理的基金。

▲▼股神巴菲特活到94歲，仍能擁有清晰的判斷力。（圖／路透）

▲股神巴菲特（圖／路透）

對華爾街的衝擊
這場豪賭結果對華爾街產生了深遠影響。許多投資者開始質疑高額管理費的合理性，重新評估主動型投資策略的價值。這迫使業界反思：高昂的管理費用是否真能為客戶帶來相應價值。

對普通投資者的啟示
對於普通投資者而言，這場豪賭的結果無疑是一個好消息。表示著即使是資金有限、投資知識不足的平凡人，只要選擇低成本的指數基金並長期持有，也有機會獲得不錯的投資回報。
強尼也表示，普通投資人可以直接選擇簡單的指數基金，穩健地跟隨市場獲利，反而可能比付出高額管理費請專家操盤更划算。

巴菲特的善舉
值得一提的是，巴菲特最終將贏得的100萬美元捐給了慈善機構，也為這場引人注目的金融對決畫上了一個溫馨的句號。

巴菲特的百萬美元豪賭不僅是一場投資較量，更是對長期、低成本投資策略的有力證明，它向世人展示了，在複雜多變的金融市場中，有時最簡單的方法反而能帶來最好的結果。相信透過這場賭局，會有越來越多的投資者重新審視自己的投資策略，並可能轉向更加簡單、高效的投資方式。巴菲特用這場豪賭，再次改變了投資界的遊戲規則。

想了解更多的財經大小事與投資小秘訣，每周四請準時鎖定《不管啦！給我錢》

關鍵字： 巴菲特理財對沖基金S&P500

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