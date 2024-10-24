加速2050淨零轉型　一銀再擴大限制承作煤炭企業

▲一銀擴大限制承作煤炭企業。（第一金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

第一金（2892）旗下一銀長期深耕ESG（環境、社會、公司治理），繼2023年2月通過「融資業務脫碳政策」，宣示承諾不再新增承作興建燃煤電廠專案融資等煤炭相關業務，今年9月再因應我國2050淨零排放路徑及第28屆聯合國氣候變遷大會(COP28)目標，通過修正政策，擴大限制新增承作煤炭及非典型油氣業務的範圍，加速驅動產業減碳轉型。

脫碳政策適用於一銀國內外據點，為加強減碳力道，本次針對煤炭相關專案融資，及煤炭開採、燃煤發電、煤炭基礎設施占營收比逾30％之企業貸款，與非典型油氣相關專案融資融資，及其上游之開採、生產、基礎設施占營收比逾15％之企業貸款，未來均不得再新增承作，且既有授信額度到期亦將逐步減降，致力達成2030年全面汰除的目標。但為協助企業永續經營，如資金用於減碳轉型，或企業已宣示淨零或提出轉型計畫者，得排除限制。

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因應氣候變遷帶來的挑戰，第一金2022年加入「碳核算金融聯盟(PCAF)」、「科學基礎減量目標倡議(SBTi)」，陸續完成投融資財務碳盤查及遞交SBT減碳目標，相關目標已於今年7月通過審核。一銀遵循母公司第一金控永續發展策略，針對高污染/高碳排產業設定承作比重上限，逐月監控曝險情形，以掌握氣候轉型風險；同時響應國家發展再生能源，推出「再生能源永續貸款」，及「永續績效連結貸款」、「e起動起來ESG淨零優惠融資專案」等授信專案，鼓勵客戶積極建立環境改善目標或減碳計畫，以實際行動支持企業轉型。



