興櫃2檔新兵今報到　佳運重機飆9成最猛

▲櫃買中心。（圖／資料室）

記者巫彩蓮／台北報導

永豐金證券主辦輔導佳運重機械（7783）、東方風能（7786）於今（25）日同時登錄興櫃，佳運以參考價108元登錄興櫃，挾著重件運輸解決方案利基，甫登興櫃股價就直衝200元大關，漲幅逾9成，最高來到205元；東方風能以95元登錄興櫃，表現也不俗，早盤漲幅一度逾3成，來到145元。

佳運為台灣少見的重件運輸解決方案提供商，亦為全球領導業者「Mammoet猛瑪象」在台唯一合作夥伴，主要客戶涵蓋離岸風電開發商、燃氣發電廠、氣體廠、半導體行業等，近年在離岸風電及相關能源行業崛起下，其營收占比已經達60%以上，可謂為離岸風電能源行業生態系的一員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

政府規畫2025年再生能源發電占比須達20%，以太陽光電、離岸風電作為再生能源主力，其中離岸風電規畫於2025年累計設置量需達5.6GW，若以一支風機10MW作為計算基礎，大概需要560支風力機，政府大力推動離岸風電建置，刺激風電重機件搬運吊裝需求。

佳運服務客戶多為離岸風電的開發商及工程商，案場囊括海洋風電、雲林、大彰化、中能、彰芳西島、海龍等風場，去（2023）年合併營收12.64億元，毛利率45%，稅後獲利3.68億元，每股稅後盈餘為9.87元；今（2024）年上半年在離岸風電及氣體廠工程需求增加下，營業收入及獲利分別較去年同期成長37.98%及92.3%，每股稅後盈餘來到4.5元。

東方風能成立於2019年，資本額15.6億元，為我國海事工程業之龍頭宏華營造集團旗下的子公司，去年營收49.34億元，稅後純益9.89億元，EPS為6.96元；今年上半年營收31.69億元，稅後純益5.27億元，EPS為3.52元，累計前8月EPS為5.09元。

