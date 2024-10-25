單月銷售減少轉虧！中鋼前三季稅前淨利36.4億元　仍見年增98%

星宇上市首日狂漲60％ 爆25萬張大量居成交量之冠

星宇航空（2646）今日掛牌上市，首日表現亮眼，股價開高走高上演蜜月行情，尾盤買盤也湧入，最高漲60％或12元至32元，終場收30.75元，成交量近25.2萬張，為個股成交量之冠。

福懋油經營權開打 24席董事搶9席

福懋油（1225）經營權大戰開打，親公司派的股東龍明公司依公司法173條第1項及第220條規定召集股東臨時會，提前11月22日全面改選9席董事（6席一般董事、3席獨董），由於競爭激烈，公司派許家提名9席、市場派吳家提名15席，總共24席競逐9席董事。

德魯里貨櫃運費指數續跌4% 船公司11／1歐美線全力推漲

德魯里世界貨櫃運價指數(WCI)昨晚續跌4%，跌幅與上周相同，至每大箱(40呎櫃)3095美元，船公司在控艙減班後，全力要推11月1日漲價，尤其是運價跌幅較深，且年底要簽新年度長約的歐洲線；超大型攬貨公司負責人認為，這次美國線會漲，但是漲上去後可能很快又回跌，大型攬貨公司則認為，美東線調漲難度較高，下周才會明朗化。

外貿協會招募新血 起薪45K、逾60個海外據點工作機會

隨著全球供應鏈調整及國際經貿合作模式轉型，外貿協會積極深化與美國、日本、新南向國家及中東市場的聯繫，為因應未來的經貿發展需求，貿協將辦理新進人員甄試，在60個海外據點為台灣企業拓展全球市場提供強大支援，錄取後，大學畢業起薪4萬5仟元起，碩士畢業4萬8仟元起，自113年10月30日起開放簡章下載及報名，預計錄取30人。

星宇加入寰宇一家呼聲大 張國煒：搞不好進星空聯盟「看各自魅力」

星宇航空（2646）今日掛牌上市，外界也關注星宇航空加入聯盟的進度，目前長榮航（2618）隸屬星空聯盟、華航（2610）則為天合聯盟成員，因此市場估星宇有很大的機會加入寰宇一家，對此，張國煒強調，加入聯盟各有利弊，不見得非加入不可，「搞不好會加入星空聯盟或天合聯盟都不一定，大家看各自魅力」。

星宇列航空4雄 張國煒賣萌喊「是牆角小白兔」

星宇航空（2646）今日掛牌上市，緊接著台灣虎航（6757）也即將再一般板上市，加上長榮航（2618）、華航（2610），台灣「航空四雄」已然成形，不過，張國煒笑說，「我一直認為我是小白兔、一路走來都躲在牆角被弄來弄去。」

台積電美國廠傳出好消息！ 晶片初期良率「超越台灣同級廠」

台積電（2330）位於美國亞利桑那州的第一座晶圓廠，傳出該廠「初期良率」超越了台灣在地製程的晶圓廠，是台積電於美國擴廠計畫後的最新進展，尤其當初台積電在美國設廠時還深受進度延誤及勞資糾紛，如今有了重大突破。

興櫃2檔新兵今報到 佳運重機飆9成最猛

永豐金證券主辦輔導佳運重機械（7783）、東方風能（7786）於今（25）日同時登錄興櫃，佳運以參考價108元登錄興櫃，挾著重件運輸解決方案利基，甫登興櫃股價就直衝200元大關，漲幅逾9成，最高來到205元；東方風能以95元登錄興櫃，表現也不俗，早盤漲幅一度逾3成，來到145元。

星宇航空上市飛漲50％ 爆18萬張大量、中籤爽賺2萬元

星宇航空（2646）今日掛牌上市，早盤以25.95元開出後持續走揚，截至上午11點20分，星宇盤中最高漲10元或50％至30元，爆出逾18萬張大量，幸運中籤者若是在高點賣出，可賺2萬元。

台股攻3萬點機會大 謝金河曝3看法

在AI供應鏈引導下，護國神山台積電（2330）站穩千元大關，台股在23000點之上高檔整理，財信傳媒集團擔任董事長謝金河在他的臉書談到台股挑戰3萬點理由：理由一、台積電董事長魏哲家說未來5年好到爆，一定是他看到他已經有把握的未來大機會；二，Ai的應用才正要開始，台積電、鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）、台達電（2308）等公司都是台灣實力提升的展現；三，現在進入矽時代，美國前3大市值企業都與Ai有關，前3大市值企業加起來10兆美元，台灣在Ai供應鏈位居最重要的關鍵位置。