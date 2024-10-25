單月銷售減少轉虧！中鋼前三季稅前淨利36.4億元　仍見年增98%

▲中鋼公布9月自結盈餘。（圖／中鋼提供）
記者楊絡懸／台北報導
中鋼（2002）25日公布自結今年9月合併營收267.5億元，單月稅前淨損6.74億元，是繼去年7月以來再次見到單月虧損；累計今年前三季獲利情形，合併營收2,739.4億元，營業利益8.5億元，稅前淨利36.4億元，年增98%。
中鋼表示，今年累計合併稅前淨利較去年同期增加，主要是鋼鐵業銷售數量減少，但營建工程毛利增加，致營業收入和營業利益微幅減少。另外，礦業投資獲配股利增加，致業外收入增加。
中鋼9月碳鋼銷售量為61萬8,676公噸；累計今年前9個月碳鋼銷售量為582萬8,607公噸。
中鋼表示，美國聯準會（Fed）啟動降息循環，非農就業數據顯示勞動力市場穩健，美國經濟具韌性；中國強力推動降準、降息、房貸優惠措施與設備更新、汽車家電舊換新等「兩新」政策，推升原物料行情向上。
由於中、美全球兩大主要經濟體同步貨幣寬鬆，經濟合作暨發展組織（OECD）預估今、明兩年全球GDP成長率可達3.2%。
中鋼指出，台灣民間投資增溫、消費動能延續，台灣9月外銷訂單537.9億美元「連7紅」，顯示終端需求緩步回溫，復以國內汽車用鋼需求續處相對高位，第四季為鋼鐵業傳統旺季，有助支持鋼價上揚。
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