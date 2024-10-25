福懋油經營權開打　24席董事搶9席

▲福懋油台中廠。（圖／翻攝自Google Maps）

記者巫彩蓮／台北報導

福懋油（1225）經營權大戰開打，親公司派的股東龍明公司依公司法173條第1項及第220條規定召集股東臨時會，提前11月22日全面改選9席董事（6席一般董事、3席獨董），由於競爭激烈，公司派許家提名9席、市場派吳家提名15席，總共24席競逐9席董事。

福懋油為國內第二大油脂供應商，僅次於大統益（1232），旗下還持有中聯油脂，與從事小麥、麵粉加工的台灣大食品等兩家子公司。

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2019年福懋油經營權曾經落底股市聞人吳金泉手中，隔年經營權又回到創辦家族許家手上，然而吳多次放話要奪回經營權，也讓許家感到芒刺在背，2022年6月董事長許逸群家族公司派，最後擊退大股東興泰實業為首的市場派。

這一屆董事原訂明（2025）年進行改選，惟親公司派的股東龍明公司提前到今年11月22日召開，雙方相爭不下，造成超額提名。

被提名人名單董事席就有高達7家法人，包括安達鑫投資、安和投控、晉懋投資、興泰實業、昇鋒投資、泰生海洋開發、安鼎投資等；興泰實業董事提名名單還有鄭依佳、戴溶瑩等；其他董事名單為陸醒華、吳清德、丁忠儀、王玉齡、陳萬金、許逸群等6人，董事提名名單總計有15人。

至於獨董提名名單則有戴佐梅、許綺礽、林文鴻、田永彬、陳俊仲、施博元、連仁隆、林伯翰、王上仁等高達9人。

