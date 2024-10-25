「新太空教父」來台演講！台灣太空國際年會11／30高雄登場

▲台灣太空國際年會將邀請「新太空教父」沃登（左）及日本太空人若田光一專題演講。（圖／國家太空中心提供）

記者楊絡懸／台北報導

今年台灣太空國際年會將於11月30日至12月4日高雄登場，預計參與人數將達2,000人。國家太空中心（TASA）表示，將邀請「新太空教父」NASA艾姆斯研究中心（ARC）前主任沃登（Pete Worden）及日本太空人若田光一（Koichi Wakata）出席開幕式，並進行專題演講。

為了促進台灣太空科技與產業發展，國科會責成國家太空中心整合重要產官學研組織，自2023年開始，將國際太空探索研討會iCASE轉型擴大為「台灣太空國際年會」（TASTI）。國家太空中心指出，今年將匯集台灣及國際太空發展領域的機構、企業、科學、技術研究單位等專業人士，預計參與人數將達2,000人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國家太空中心表示，有「新太空教父」之稱的沃登曾在美國空軍與NASA服務多年，有豐富的太空政策與技術經驗。他在NASA ARC任職期間，推動私部門企業參與太空活動，帶動太空商業化迅速發展，成為新太空（New Space）運動的重要推手，此次演講將深入探討新太空概念及私部門在未來太空經濟中的角色與挑戰。

日本太空人若田光一擁有超過30年的太空飛行經驗，也是首位長期駐留國際太空站（ISS）的日本太空人，寫下日本太空人停留時間最長紀錄，參加過5次太空任務，累積了豐富的太空實務經驗，此次演講他將分享太空生活經歷，包括太空人如何在極端環境中工作與生活，以及飛上太空帶給一個國家的機會和挑戰。

除了專題演說，TASTI也將針對太空事務、太空科技、太空產業等主題進行討論，其中，針對目前炙手可熱的低軌通訊衛星產業，也將舉辦一系列論壇分享與討論，除邀請到國際知名的低軌通訊衛星服務商TELESAT及Amazon Kuiper，還有低軌通訊衛星通訊服務與製造商CesiumAstro與SatixFy等，透過論壇凝聚產業共識，創造國際合作機會。

此外，立方衛星已成為產業界跨足太空事業的入門款，TASTI也將舉辦「立方衛星論壇」，邀請日本東京大學教授中須賀以全球立方衛星發展趨勢為題進行演說，並由台灣參與新創追星計畫的企業，包含鐳洋科技、芳興科技、創未來科技、智探科技等針對歷程、產業布局與未來發展進行探討。

年會期間12月1日至3日也將舉辦「TASTI 2024 EXPO」，也就是台灣太空國際年會暨太空產業博覽會，預計共有35家廠商、53個展覽攤位，其中，國家太空中心也規劃展出包含福衛八號、複合式衛星通訊行動基站、光學酬載產業深耕計畫成果等展品，將將免費開放參觀。