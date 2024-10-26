文．洪寶山

10月11日剛過重陽節，日本是全球老化最快速的國家之一，九月的第三個星期一是敬老節、國定假日，不知道重陽節會不會有那麼一天也成為中華民國的國定假日，因為台灣從2025年起也進入超高齡社會，65歲以上老年人口占比超過20%。

國發會每兩年依據最新戶籍人口資料，更新不同生育情境下，推估台灣未來約50年人口結構的可能發展。10月17日國發會發布2024-2070年人口推估結果，根據最新推估，假設未來每位婦女一生僅生育一名子女之中推估下，預估未來台灣總人口將由2024年的2340萬人，減少至2070年的1497萬人，減少844萬人。

「生小孩」比圍台軍演可怕？

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乍看這個數字有點被嚇到，原來台灣人最怕的事是「生小孩」，而不是中共圍台軍演，既然這樣其實兩岸也不用互嗆秀肌肉，只要再維持現狀五十年，台灣人自然死亡的人數比俄烏戰爭傷亡的還多很多。

其實也不單是台灣人不愛生小孩，只要是生活水平稍微好一點的國家或地區，都有少子、高齡化的趨勢，例如日本、德國、法國，南韓、加拿大、英國、美國、澳洲、中國、新加坡。特別是高學歷、高收入的雙親更是明顯，為了探討個人生命存在的價值，或是追求高生活品質而只生一個，或不生。

把生小孩跟生活品質下降畫上等號，很悲哀吧！先看看在台灣培養小孩要花多少錢，幾年前媒體有篇文章提到：「生養一個小孩到大學最少要花203萬，而且這是在親人幫忙坐月子、自己帶小孩、小孩不補習，並一路都讀公立學校，這種極簡的情況下才能達成。」當然，經過三年疫情推升通貨膨脹，窮養模式的低標也提高了，所以從民國112年下學期開始政府補貼私立大專院校一年三萬元學費，減輕家長負擔。

不過，畢竟不是所有人都愛念書、會念書，在正常養育模式下少不了小時候請保母，大一點上補習加才藝班，甚至留洋念碩士，十七至十九年期間花個500-700萬元應該跑不掉，這金額擺在疫情前，可以當作買三房的頭期款，不過去年底到今年第二季的總統大選慶祝行情，500-700萬元在雙北恐怕只能當小套房的頭期款。至於富養模式應該是千萬起跳，上不封頂，有句話形容得貼切：「貧窮限制了我的想像力，只有想不到的，沒有辦不到的。」

月薪低於5萬元只夠養資優生

理財專家建議教育支出通常控制在收入的5-15%之間，換言之正常養育模式的教育支出一年平均花費30-37萬元，換算成年收入相當於60萬元到246萬元，也就是說月薪低於五萬元的家庭就要保佑生個會念書的資優生了。

了解在台灣養個小孩的金錢成本之後，再來看看出社會工作能賺多少回來，就知道為什麼台灣人不願生小孩。根據主計處的薪情平台的統計資料顯示，有60%的受僱員工總薪資低於年薪60萬元，換言之，理論上在台灣只有40%的受僱員工具備生養小孩的財務能力，即300萬8400人(以2024年6月底勞工退休金新制提繳人數為752萬1千人做計算基礎)，事實上核心家庭戶數達285萬7798戶，跟理論值相差僅15萬602戶、5%的誤差值。

月薪9萬6才有繳房貸能力

光是教育支出還不足以讓受僱員工不敢生育，最致命的一擊是長期房價受惠於抗通膨保值的功能，大漲小回，兩大支出壓得台灣受僱員工選擇躺平，過好自己的小確幸，因為薪水不漲。

理財專家建議房貸支出不超過總收入的三分之一，有小孩的家庭最低限度也要25坪的兩房屋型，以一坪50萬元計算，1250萬元底線，在雙北只能買蛋白區，自備款250萬元，新青安房貸一千萬元、四十年、無寬限期，每個月本息平均攤還金額為2萬8983元，若依照理財專家建議的房貸不超過收入的三分之一，意思是月薪要達9萬6610元才具備繳房貸買房的能力。

只有三個行業具備買房條件

以主計處的資料顯示，按行業別區分受僱員工的每人每月薪資，只有三個行業具備買房的條件，分別是金融及保險業的9萬8243元，電力及燃氣供應業緊追在後，達9萬6596元，第三高月薪是出版影音及資通訊業達8萬434元。

雖然政府連續九年調高基本工資，但根據國泰金公布十月國民經濟信心調查結果顯示，近61%民眾認為未來半年薪資不變，因為基本工資上漲僅影響一般上班族的月薪低於27470元，或者是工讀生、臨時工等時薪人員，對於需要負擔小孩教育與購房的受薪階層來說，基本工資上漲並不等於薪水上漲。

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