張國煒自稱「牆角小白兔」：被人弄來弄去　星宇上市狂漲60％

記者黃翊婷／綜合報導

星宇航空（2646）昨日掛牌上市，首日股價狂漲60％，表現亮眼。對於被列為台灣航空四雄，星宇航空董事長張國煒笑稱，「我一直認為我是小白兔，不是熊，因為我一路走來，都是躲在牆角、牆邊被人家弄來弄去的。」

▲張國煒笑稱自己不是熊，而是小白兔。（圖／記者廖婕妤攝）

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星宇航空25日掛牌上市，首日表現亮眼，股價開高走高，尾盤買盤也湧入，最高漲60％或12元至32元，終場收30.75元，成交量近25.2萬張，為個股成交量之冠。

張國煒表示，星宇創立以來經歷許多風雨，但仍不畏艱難度過，台灣航空史很長，但是航空公司家數並不多，能夠這麼快上市確實很傳奇。對於星宇和長榮航（2618）、華航（2610）、台灣虎航（6757）被列為航空四雄一事，張國煒笑稱，「我一直認為我是小白兔，不是熊，因為我一路走來，都是躲在牆角、牆邊被人家弄來弄去的。」

張國煒強調，這段期間看到網路上很多人打著他的名號搞詐騙，例如什麼股友社，他本人沒有在炒股，更不懂炒股，希望大家睜大眼睛，他不做這個事情，試想一下，航空公司這麼困難經營，他怎麼有時間去搞這些東西。

▲星宇航空25日掛牌上市。（圖／記者廖婕妤攝）

而關於星宇未來發展，張國煒提到，機隊很快在後年會達到50幾架，後續擴充機隊，初步看可能有10架長程線飛機需求，350或是777X都有在考慮，會不會再增加還是有彈性在。此外，張國煒指出，星宇在飛安方面下了很大的資源，以前父親經常諄諄教誨，「錢可以不用賺，不能害到別人」，所以他對飛安的部分一直很重視。

星宇掛牌上市之後，外界也很關注星宇是否會加入聯盟，目前長榮航隸屬星空聯盟、華航隸屬天合聯盟成員，市場預估，星宇有很大機會加入寰宇一家。對此，張國煒表示，加入聯盟各有利弊，不見得非加入不可，「搞不好會加入星空聯盟或天合聯盟都不一定，大家看各自魅力」。