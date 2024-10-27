K粉超狂！星宇航上市首周　股東暴增逾5萬、衝破20萬大關

▲星宇航空董事長張國煒。（圖／記者廖婕妤攝）

記者陳瑩欣／台北報導

星宇航（2646）上市後「K粉」持續搶進，集保統計，至10月25日為止單周股東人數已突破20萬3688戶，為連續12周成長，單周暴增逾5萬零676戶，刷新紀錄。

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由於星宇航上市是近10年來首個股本逾300億元的公司大規模上市案，25日上市立刻成為市場焦點，首交易日爆逾25.22萬張成交量，盤中最高來到32元，漲幅一度觸及60%，尾盤雖小幅收斂，以每股30.75元作收，上漲10.75元或53.75%。

星宇航董事長張國煒在掛牌首日上坦言，公司成立6年多來歷經很多「風風雨雨」，台灣航空史很長，但是航空公司家數並不多，能夠這麼快上市確實很傳奇，創立星宇到現在有很多傳奇。

張國煒指出，掛牌上市後，星宇航空將秉持初衷，持續創新及拓展國際市場，為全球旅客提供更加優質的服務，也會更注重公司治理的落實，打造永續經營的航空公司。他也公開向「我的K粉」喊話，指自己不炒股，「航空公司這麼難經營怎麼有空搞這些東西」，呼籲大家要睜大眼睛看清楚不要上當。

星宇航空2023年合併營收為224.72億元，年增568%。其中，客運營收為197.47億元，年增767%，疫後第一年即由虧轉盈，小幅獲利，稅後淨利1.49億元，每股盈餘0.08元。

今年上半年，星宇航營收為163.33億，年增65%，稅後淨利9億，年增172%，每股盈餘0.39元，相較去年同期增加0.21元。2024年1-9月總營收為259.27億元，較去年同期成長63%。其中2024年1-9月客運營收為226.08億元，年增率61%，主要於全球客運需求及票價維持高檔，載客率平均維持八成以上，同時新機持續交付，更有效提升整體運力。

除此之外，星宇航2024年1-9月貨運營收為21.17億元，年增率91%，成長主因除公司持續引進廣體客機，增加北美航班機腹載貨容量外，電商及AI相關產品需求持續成長，導致艙位供不應求，載貨量屢創新高。