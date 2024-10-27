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不是科技業！台灣薪資排行「三師」霸榜　這職業月薪31.5萬最會賺

根據勞動部最新「職類別薪資調查統計結果」，去年月薪及年薪最高的職業，都由機師包辦。（示意圖，Pexels）

▲去年月薪及年薪最高的職業，都由機師包辦。（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

根據勞動部最新「職類別薪資調查統計結果」，截至去年7月，機師（航空駕駛員）以年薪352.9萬元位居薪資排行榜第一，第二、三名為精算師和醫師，年薪分別為339萬元、234萬元，其中精算師僅有42人，人數比船舶監管人員、職業運動員還要少。

根據勞動部調查，月薪及年薪排名列前10的職業類別（不含主管及監督人員），前三依序是航空駕駛員（月薪31.5萬元、年薪352.9萬元）、精算師（月薪20.5萬元、年薪339萬元）、醫師（月薪17.1萬元、年薪234萬元），「三師」蟬聯薪資金字塔頂端。值得注意的是，相較機師和醫師的從業人數3,293、5萬3,810人，精算師全國僅有42人。

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若以經常性薪資月達10萬以上為門檻，除了上述「三師」，還有船舶監管人員及職業運動員，前者月薪13.5萬元、年薪194.9萬元，全國有628人；後者月薪12.7萬元、年薪141.4萬元，有271人。

若用年薪百萬來看，包含上述5個職業別，還有電信工程師（年薪167.3萬元）、律師（年薪166.3萬元）、電電子工程師（年薪138.5萬元）、財務及投資規劃分析人員（年薪138.4萬元）、證券金融交易員及經紀人（年薪134.1萬元）。

而薪資金字塔底端則是「基層技術工及勞力工」，共43.3萬人，平均月薪3.2萬元最低，其中洗熨燙工、洗滌工、遊樂場服務員及廢棄物收集工，月薪都不足3萬都元。


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