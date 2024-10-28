鴻海飆漲至221.5元寫3個月新高　伺服器搭載「最強AI晶片」爆單

▲鴻海傳出AI伺服器訂單大爆發。圖為鴻海總部。（圖／記者謝婷婷攝）

記者楊絡懸／台北報導

美股超級財報周登場，包含半導體、AI等族群皆受矚目，鴻海（2317）以218.5元開出，最高價來到221.5元，漲幅超過2%，來到近3個月高點，鴻海開盤30分鐘成交量達3.4萬張，為上市公司排名第三。

市場判讀鴻海AI伺服器需求「瘋狂」情形，意味著輝達（NVIDIA）近期陸續出貨「地表最強AI晶片」GB200的AI伺服器，大型雲端服務供應商（CSP）也積極搶買，身為NVL72機櫃供應商的鴻海訂單大爆發，激勵股價連番上漲。

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法人也指出，比起以往的伺服器，NVL72機櫃平均單價（ASP）較高，如果CSP廠商如微軟（Microsoft）、Meta及亞馬遜（Amazon）搶買AI伺服器趨勢不變，推升出貨量超乎市場預期，將能明顯挹注鴻海未來的營收及獲利表現。

輝達高層透露，Blackwell架構GPU的「瘋狂需求」已售罄12個月訂單，也就是現在才下訂單的新客戶，需等到明年底才會收到產品。鴻海是全世界第一個出貨輝達最新GB200伺服器的供應商，尤其正規劃在墨西哥打造全球最大的GB200伺服器生產基地，鴻海董事長劉揚偉甚至形容「產能相當巨大」，拚AI伺服器或新世代新品都具有垂直整合能力。

「系統廠商一定會和鴻海密切合作和共同開發，未來伺服器也會因為AI軟體的執行走向在地化、在地製造及在地供應。」劉揚偉表示，第四季的動能就如同輝達執行長黃仁勳所言，仍是非常強勁，尤其GB200在鴻海墨西哥廠擁有非常巨大的產能。

此外，位於台灣南部高雄的超級算力中心，將以GB200的AI伺服器為基礎，也就是說，輝達Blackwell平台將成為鴻海高雄超級算力中心的核心。