世界健身砸2.88億元收購美國母公司　拿下全球品牌經營權

▲World Gym世界健身董事長柯約翰。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

台灣連鎖健身房「World Gym」母公司世界健身-KY（2762）今（28）日宣布，已完成以900萬美元（約新台幣2.88億元）收購美國World Gym International（WGI），不僅確保公司獲得World Gym品牌的全球經營權，還享有其271個國際據點的加盟權利金收入。

世界健身-KY董事長柯約翰表示，World Gym品牌擁有48年輝煌歷史，自1976年在洛杉磯著名的「肌肉海灘」開設第一家店面起，現已擴展至6大洲，擁有271個加盟據點。

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柯約翰指出，收購World Gym International所需的900萬美元（約新台幣 2.88 億元）完全由公司自有資金提供，無需舉債或籌集新資金，這與公司追求更大品牌控制權及未來國際擴張的願景一致，透過收購該品牌的美國母公司，WGI特許經營費的年度預估收入約為350-400萬美元，營業利潤率約為 50％，這使得此次收購的估值約為收益的7倍。

柯約翰提到，台灣目前有130家直營店，擁有45萬會員，接下來每年將會持續展店15-20家；包含台灣在內，全球總共有271個據點、90萬個會員，World Gym International目前在澳洲、美國、加拿大、墨西哥和巴西等國家擁有加盟夥伴，並正在其他市場洽談新的加盟協議，未來會朝每年在全球開出30-50家店的目標邁進。

柯約翰強調，World Gym International將保留其專業的美國團隊，負責美洲、歐洲、中東及非洲的特許經營服務與發展；行政、行銷、IT 開發、零售供應、會計及亞太地區的發展將由台灣統籌管理。

柯約翰說，非常自豪能將這個標誌性的全球健身品牌的所有權帶到台灣，並熱切期望透過自營和特許經營據點的增長，擴大其全球影響力。這次收購是邁向成為健身產業全球領導者道路上的一個重要里程碑。