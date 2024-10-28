資金流出新興亞洲　台股逆勢連三周淨流入

▲台股示意圖（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美國道瓊與標普500指數創高後迅速回落，科技股逆勢走強，上周亞洲股市普遍走弱，新興亞洲指數跌1.9%，以越股、印度股市表現最弱。但台股受惠科技股第4季旺季行情，上周僅小跌0.6%，且外資罕見連三周買超台股，上周淨流入8.7億美元，為新興亞股中表現最佳；以製造業為主的印度股市10月以來持續遭外資結帳，本月至今淨流出94.5億美元。

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中國信託投信表示，美股受惠企業亮眼財報，道瓊指數與標普500指數一度創歷史新高，但美國總統大選所帶來的不確定因素發酵，十年期美債殖利率持續上揚，加上獲利了結賣壓出籠，使得漲多的道瓊指數率先回檔。不過以科技股為主的那斯達克指數卻回到歷史高點附近，市場開始聚焦本周大型科技股所發布的財報表現。

至於在新興亞股方面，外資持續呈現淨流出，新興亞洲指數上周回檔1.9%，外資淨賣超5.8億美元，10月以來已經淨流出113.5億美元。主要國家股市方面，越南股市跌2.5%、印度股市跌2.2%、泰股跌1.8%，菲律賓股市跌1.4%，而台、韓股分別跌0.6%、0.4%。在外資動向方面，新興亞洲各國外資普遍賣超，也反映在股市下跌上，但外資卻逆勢買超台股，上周淨流入8.7億美元，且是連三周淨流入。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，台股權值股以科技股為主，與那指、費半指數連動性較高。上周「AI之王」輝達股價持續走揚，市值一度超越蘋果，顯示近期市場不確定因素雖多，但AI市況榮景可期，投資人仍有高度共識。緊接著本周包含微軟、亞馬遜、臉書母公司Meta Platforms及谷哥母公司Alphabet都將公布財報，投資人聚焦這些巨頭的獲利表現之餘，也會關注其再AI基礎建設的支出，若能擊敗投資人預期，科技股可望仍有一波漲幅。

而在台灣方面，張圭慧表示，「護國神山」台積電在法說上已強調，AI需求仍強烈， AI無泡沫化的疑慮；而最新庫存循環數據公布為正，顯示台灣製造業訂單持續擴張，存貨水平相對低，庫存持續處於熱絡期，建議投資人可分批布局半導體相關ETF，或透過一籃子優質股票布局市值型ETF，掌握具產業前景、以及降息循環中具有成長潛力的題材。



