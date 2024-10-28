AI整合病歷「優化手術治療」　國科會智慧醫療產學聯盟成果出爐

▲國科會近年推動智慧醫療產學聯盟計畫，以健康台灣為推動軸心，整合醫界、學研界、產業界資源，導引ICT大廠與醫院合作。（圖／國科會提供）

記者楊絡懸／台北報導

國科會與醫療、ICT業者合作，累計投入新台幣4.9億元，28日展現「智慧醫療產學聯盟計畫」成果，其中，高雄長庚紀念醫院展示「HOPES平台」，運用AI技術整合肝癌病患的病歷、放射影像及多體學數據等；彰濱秀傳紀念醫院則打造國際智慧微創醫療場域，以泌尿科病患為出發，運用AI輔助診斷手術前、中、後影像，顯著提升手術安全性與效率。

因應高齡化社會、數位遠距醫療趨勢，國科會與產學研界跨域合作，提高智慧醫療服務品質。國科會產學及園區業務處處長許增如表示，「智慧醫療產學聯盟」3年多來，共推動18項計畫，累計投入約4.9億元，其中包含國科會經費2.36億元，以及參與此項計畫的醫療、ICT產業投入的2.56億元。

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高雄長庚紀念醫院院長王植熙說明「HOPES平台」，事實上，「HOPE」是「Hepatoma-Omics-Patient E-Journey」的簡稱，意思是肝癌組學數據患者的電子旅程，可協助肝癌病患手術前、中、後的治療，有效達成遠距照護，不受空間、時間限制，有助於未來各式開發平台或技術服務，從醫院延伸應用至社區、機構、居家端，超前布局全齡全領域照護。

彰濱秀傳醫療體系中區總院長黃士維則打造國際智慧微創醫療場域，運用AI輔助診斷泌尿科病患手術前、中、後影像，提升手術安全性與效率，並努力打造台灣醫療生態圈。

國科會表示，智慧醫療產學聯盟計畫串連醫界、學研界、產業界，打造台灣指標性臨床示範場域，並推動智慧醫療解決方案實際應用，目前已經成功促成高雄長庚紀念醫院、彰濱秀傳紀念醫院、國立陽明交通大學、中國醫藥大學附設醫院、國立成功大學附設醫院、高雄醫學大學附設醫院等聯盟，提升診斷效率與醫療品質的解決方案。

展望未來發展，國科會指出，將持續整合遠距照護技術，從臨床應用延伸至居家、社區及機構，以臨床數據蒐集與AI分析優化醫療流程，提升醫療精準與高效化，完善預防、診斷、治療與照護各個階段醫療服務，積極推動全齡全領域照護，實踐精準健康願景。