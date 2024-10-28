今年電子產業科技展AI應用百花齊放　創新驅動產業未來

▲一對一採購洽談會媒合近150場次（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會及電電公會共同主辦的2024年「台北國際電子產業科技展(TAITRONICS)」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展(AIoT Taiwan)」，上周五(25日)圓滿閉幕，這次展出AI應用百花齊放，創新驅動產業未來。

今年正值TAITRONICS創辦50週年，作為台灣資通訊產業展覽的先驅，未來將持續展望全球趨勢，結合臺灣的優勢資源，致力將TAITRONICS & AIoT Taiwan打造成亞洲企業尋找 AI 應用解決方案的最佳平台。

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本次展覽以「AInnovation Now」為主軸，聚焦「AI物聯應用」、「低軌衛星」、「無人飛行器」以及「新創動能」4大領域，展出內容涵蓋AI科技暨應用、無人機、載具及智慧應用、低軌衛星、智慧物聯感測元件、雲端運用、5G及寬頻通訊及智慧服務應用，吸引國內外參觀人數超過5,500人，較去年成長近四成，前5大國際參觀者來源國依序為日本、印度、韓國、美國及馬來西亞。



為期三天的展覽處處可見來自世界各地的買主與參展商進行熱絡洽談，成效豐碩。例如瑞愛生醫的RayFocus可穿戴式AIoT雷射光療機，能遠端監測長照者的健康指數，接獲許多買主詢問；宏達國際電子(HTC)則秀出現今虛擬製作解決方案VIVE MARS，現場示範虛擬背景拍攝，吸引眾多人潮駐足參觀；首次參展的SONY也表示半導體為前瞻科技，此次能讓業界知道SONY在IoT領域的進展，有助其尋找合作夥伴；啟碁科技則觸及來自日本、韓國、美國等國際買主，有效拓展國際市場；松驊精密也與多家國內外企業高層深度洽談，提升未來跨界合作的可能性。

今年展覽特色主題館也大放異彩，包含5G視界館打造3D裸視及沉浸式體驗打卡牆，參觀者爭相拍照留念；未來視界顯示館則集結鈺創科技、元太科技、群創光電、奇翼醫電等業者，以顯示技術結合AI、XR等數位科技展出智慧顯示應用方案，使國內外買主表示能夠現場感受未來城市樣貌。

同時為加強業界交流，展覽期間舉辦的「AIoT論壇：AI創生新紀元」邀請重量級講師包含美國高通、台灣西門子、全球永續賦能倡議組織等，吸引近300位專業人士與會。

此外，還有AIxIA創新應用論壇、台印度雙邊電子產業供應鏈媒合會、歐銀綠色貿易促進說明會等16場活動，也吸引眾多國內外企業聆聽。更辦理一對一採購洽談會，集結來自巴西、沙烏地阿拉伯、德國、義大利、美國、澳大利亞等14國與55家參展我商進行近150場次洽談，未來採購商機可期。

今年適逢TAITRONICS50週年，本次展覽吸引到了來自日本電波新聞、韓國Techworld、越南TechTimes、泰國Technology media及墨西哥Somos Industria等國際媒體。日本及韓國媒體皆對此次展出的AI應用科技及無人機表達高度興趣，而越南、泰國及墨西哥媒體認為TAITRONICS & AIoT Taiwan展出富有創意，且能為國內及國際市場開闢許多發展機會。

隨著AI技術及商業化的快速發展，AI將持續廣泛地擴張並應用於商業、教育、醫療等領域，同時也將成為推動各行各業轉型升級的主要動能。2025年TAITRONICS & AIoT Taiwan將於明(2025)年10月22日至24日於南港展覽1館展出，持續透過AI創新發展，打造下一個更精彩的50年，欲了解展覽最新消息請持續鎖定官網 https://www.taitronics.tw。