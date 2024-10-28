美大選干擾股市！投資專家：還有科技財報、非農數據將出現震盪

▲美國選情將短期干擾股市表現，但後續能否推動上漲動能，仍取決於經濟因素。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

美國總統大選即將登場，外資對亞股保守以對，上周僅台股一枝獨秀，其他亞股全數失血。保德信表示，除了大選之外，包括美國重量級財報、非農最新數據即將公布，預期美股短期上將有震盪表現；不過長期來看，美國經濟「軟著陸」不變，企業明年獲利仍有成長動能，因此並不看淡後市。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，投資人緊盯總統大選，同時重量級財報和非農數據即將公布，預料本周美股將以震盪行情為主；根據倫敦證券交易所（LSEG）統計，S&P 500企業第三季獲利年增率將放緩至4.4%，不過第四季將重拾動能，並將帶動全年年成長率來到9.3%，產業仍以科技和通訊服務為最大獲利推手。

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特斯拉（Tesla）財報帶來驚喜後，美股將有更多重量級財報公布。彭子芸指出，「科技七巨頭」（The Magnificent 7）中，Google母公司Alphabet、Meta、微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）和亞馬遜（Amazon）將輪番上陣，同時非農數據即將公布，對於AI的展望或降息看法，將高度受到市場檢視。

至於美國大選目前最新民調顯示，彭子芸指出，川普（Donald Trump）引領共和黨大獲全勝的機率最高，由於川普的政見之一是增加關稅，包括對進口物品課徵10%的關稅、對中國加徵高達60%的關稅，加上驅逐非法移民的政見都將對經濟造成衝擊和物價上漲，且無論哪位候選人當選，財政赤字的議題也將持續影響經濟的表現。

彭子芸認為，美國選情將短期干擾股市表現，但後續能否推動上漲動能仍取決於經濟因素，目前市場對於美國經濟「軟著陸」看法不變，加上明年企業獲利仍有機會維持雙位數成長動能，因此對美股後市仍不看淡。