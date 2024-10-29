World Gym成台灣品牌！　世界健身漲逾8％寫半年來新高

▲世界健身董事長柯約翰。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

台灣連鎖健身房「World Gym」母公司世界健身-KY（2762）砸900萬美元（約新台幣2.88億元）收購美國母公司WGI，讓World Gym變成台灣品牌，激勵今（29）日股價大漲，早盤一度漲逾8％至107元，股價重回百元關卡，也創下半年來新高，成交量近千張。

董事長柯約翰說明，收購World Gym International所需的900萬美元（約新台幣 2.88 億元）完全由公司自有資金提供，無需舉債或籌集新資金，這與公司追求更大品牌控制權及未來國際擴張的願景一致，透過收購該品牌的美國母公司，WGI特許經營費的年度預估收入約為350-400萬美元，營業利潤率約為 50％，這使得此次收購的估值約為收益的7倍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯約翰指出，台灣目前有130家直營店，擁有45萬會員，接下來每年將會持續展店15-20家，預計明年展店15家、後年展店18家，尋找合適地點的條件包含人口、商圈規模等，也會有併購機會，朝向全台250家目標發展。

柯約翰提到，World Gym International目前在全球總共有271個據點、90萬個會員，未來全球會以每年開出30-50家店邁進，海外直營店會以東南亞、亞洲其他市場優先布局，印度也正在談判當中，雙方都很有興趣，有信心可順利簽署合作意向書。