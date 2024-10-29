50歲從頭開始退休規劃　 財金教授簡單投資年賺8%

▲台大財金系特聘教授張森林50歲時，才將投資觀念打掉重練，重新配置退休金。

圖文／鏡週刊

台大財金系特聘教授張森林過去以主動式基金為主要投資標的，50歲時深入了解指數投資後，便將投資觀念打掉重練，重新規劃自己的退休金配置。如今他的投資部位是基金與ETF各半，並以買進全市場的方式簡單投資，近5年平均投報率都有超過8%。

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台大財金系特聘教授張森林，50歲時重新準備退休金規劃！這樣的年紀、這樣的頭銜、這樣的舉動，很多人聽了都睜大眼感到吃驚，一位財金教授竟然在半百的年紀，「重新」準備退休金規劃，而且還勇敢讓所有人知道，他將自己的投資觀念打掉重練。

「2017年我到美國西雅圖進修，接觸到機器人理財、指數投資後，大幅翻轉我對投資的看法，越簡單越好。之後我就重組我的退休金投資配置，現在對退休更有信心了。」張森林露出微笑滿意地說。

赴美進修 投資術翻轉

距離張森林打算退休的年紀，還有10年，由於在台大任職超過35年，公職人員退休金所得替代率可達6成，加上自己準備的退休金，兩者合計所得替代率超過100％。以特聘教授的薪水估算，退休後平均每月能有超過10萬元的現金流。



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