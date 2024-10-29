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中華眷村總會連辦三屆「回顧1949」論壇　期盼留下正確歷史軌跡

▲▼ 回顧1949,外省族群,貢獻,犧牲,軍事,兩岸關係,AI人工智慧,居家照護,婦聯會,中華眷村文化發展總會,永慶房市訊息。（圖／中華眷村總會提供）

▲「回顧1949：遷台外省族群對台灣的犧牲與貢獻」論壇系列三，由國際政治學者趙春山（左）、中華民國婦聯會主委雷倩（中）、軍事專家蔡翼（右）擔任主講人，分別就軍事、兩岸及社經角度發表演說。（圖／中華眷村總會提供，下同）

財經中心／綜合報導

由中華眷村文化發展總會舉辦的「回顧1949：遷台外省族群對台灣的犧牲與貢獻」論壇系列三，由軍事專家蔡翼、國際政治學者趙春山、中華民國婦聯會主委雷倩擔任主講人，分別就軍事、兩岸及社經角度發表演說，10月25日活動當天冠蓋雲集，吸引超過200位民眾到場響應與支持。

▲▼ 回顧1949,外省族群,貢獻,犧牲,軍事,兩岸關係,AI人工智慧,居家照護,婦聯會,中華眷村文化發展總會,永慶房市訊息。（圖／中華眷村總會提供）

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▲由中華眷村總會舉辦的「回顧1949」論壇，10月25日吸引超過200位民眾到場響應。

1949年超過一百萬軍民隨著國民政府來台，為台灣今日發展打下基礎，不僅成就「亞洲四小龍」之首，也奠定台灣國富民強的基礎。中華眷村文化發展總會希望為這段歷史留下正確軌跡與紀錄，中華眷村文化發展總會及其前身高雄市國軍眷村文化發展協會自成立以來，已經陸續在台北、左營舉辦過兩場「回顧1949：遷台外省族群對台灣的犧牲與貢獻」論壇。

中華眷村文化發展總會理事長趙怡表示，今年集合12個民間團共襄盛舉，依舊以「回顧1949」為題，就是要讓大家和歷史記得先輩為台灣付出的青春、智慧與血汗。面對現今社會沒有給予對等的尊重與評價，尤其是近年作為眷村文化主體的中華文化傳統價值觀，遭受特定人士的歧視、踐踏及邊緣化，我們身為軍公教的第二代，必需為前人奉獻、歷史真相、社會正義挺身而出，有所作為。中華眷村文化發展總會眷總文史小組召集人郭克智也大聲疾呼，歷史不應該被扭曲誤導遺忘，堅持每年舉辦論壇，就是希望匡正父母祖輩的奉獻犧牲，並為其留下證明。

▲▼ 回顧1949,外省族群,貢獻,犧牲,軍事,兩岸關係,AI人工智慧,居家照護,婦聯會,中華眷村文化發展總會,永慶房市訊息。（圖／中華眷村總會提供）

▲中華眷村文化發展總會理事長趙怡表示，「回顧1949」系列論壇，期許民眾和歷史記得先輩對台灣的貢獻與犧牲。

座談會上，三位主講者帶來的精彩分享，也贏得滿場掌聲。軍事專家蔡翼以「無人化、智能化應用的未來發展」發表演講，分享AI人工智慧導入無人載具使用在軍事用途，以及它對日常生活產生的長遠影響，如當紅無人車已在世界各地蓬勃發展。同時他還提到AI人工智慧導入居家照護機器人，有機會涵蓋日常照護、緊急救援、甚至社交娛樂等，能提供年長者所需要的服務，相當適合已經進入高齡社會的台灣。

國際政治學者趙春山演講主題則為「兩岸關係何去何從？」透過一連串輕鬆詼諧的觀點分享，他讓現場民眾笑聲不斷。從1949年的對抗時期、冷和時期、和解時期、到2016年至今的新冷戰時期，他分析兩岸關係一路走來的發展及改變。趙春山認為，兩岸關係正站在十字路口，現狀已經難以維持，當前挑戰是台灣內部的認同危機，處於中美角力之間的台灣，必須先解決認同問題才行。

壓軸登場的中華民國婦聯會主委雷倩，則以「承擔：蔣宋美齡和她的朋友們」為題，透過《佳美的腳蹤：宋美齡與她的時代》這本書的內容，雷倩分享了宋美齡從大陸到台灣的許多創舉與付出，如何改變女性在近代中國史的地位。她也特別指出，中華眷村總會成立一年多以來，已經成為凝聚力量的平台，現在最重要的工作就是重建真相，重述及追尋正確的歷史記憶，而這正是婦聯會與中華眷村總會共同努力的方向。

▼中華眷村總會已舉辦三屆「回顧1949」論壇，希望為這段歷史留下正確軌跡與紀錄。

▲▼ 回顧1949,外省族群,貢獻,犧牲,軍事,兩岸關係,AI人工智慧,居家照護,婦聯會,中華眷村文化發展總會,永慶房市訊息。（圖／中華眷村總會提供）

關鍵字： 回顧1949外省族群貢獻犧牲軍事兩岸關係AI人工智慧居家照護婦聯會中華眷村文化發展總會永慶房市訊息

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