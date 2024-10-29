ITF旅展雄獅拚接單超過2成　可樂旅遊曝韓國降價1成

▲雄獅ITF旅展。（圖／雄獅提供）

記者廖婕妤／台北報導

ITF國際旅展即將登場，各大廠商推出超殺優惠搶攻年底業績，雄獅（2731）表示，線上旅展訂單年增7成，看好實體旅展接單量可年增逾2成；可樂旅遊指出，明年春節商品價格幾乎凍漲，韓國甚至平均降價1成。

雄獅表示，今年線上旅展開跑至今，進單人次與營業額較去年同期均成長超過7成，尤其農曆新年假期出發的銷售比例，占整體訂單4成，顯示春節9天連假旅遊需求強勁。

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雄獅指出，延續線上旅展熱銷買氣，ITF國際旅展實體提供更多消年假、寒假春節、連假等國內外精選行程，預期旅展現場4天進單量，將比去年同期成長超過2成。

可樂旅遊表示，旅展現場推出國內外團體、自由行、票券等優惠，每年必搶買一送一活動，國外各熱門景點門票、自助晚餐買一送一，以及買日本甲子園門票贈限量球衣等，總共超過2000組優惠，創可樂旅遊疫後旅展最高紀錄。

可樂旅遊指出，2025年春節商品價格幾乎凍漲，韓國甚至平均降價1成，吸引更多旅人選擇到海外迎接新年，也推出多款春節獨家商品；長線商品更因9天假期受到歡迎，部分熱門日期已經搶購一空。

華航（2610）線上旅展提供75折起優惠票價，部分航線也提供加碼抽獎活動，活動期間購買機票還可以參加登錄抽好禮活動，將有機會抽到北美、歐洲、東北亞、東南亞與香港的任選航點商務艙機票。

台灣虎航（6757）推出全航線單程未稅799元起促銷價，樂虎卡卡友旅展期間透過指定網址購票，除可享有9折的優惠外，還能再賺8％回饋金，旅展現場除可兌換小禮物，還有機會抽中不限航點來回機票。