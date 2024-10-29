00887查核報告出爐　櫃買中心：未發現不法炒作

▲台股示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



文／中央社



連結陸股的永豐中國科技50大ETF（00887）日前出現大幅溢價，櫃買中心對永豐投信專案查核結果出爐。根據櫃買中心提交至立法院財委會的書面報告，櫃買中心經初步分析，並未發現特定帳戶交易集中或不法炒作情事。

中國政府在十一長假前推出強力救市方案，連結陸股的00887連日出現大幅溢價，金管會先前接獲投資人投訴，櫃買中心隨之對永豐投信啟動專案查核，如今查核結果正式出爐。

櫃買中心於提交財委會的書面報告指出，永豐投信10月8日申購作業因受理件數較多，致作業時程延遲，未能於ETF交易作業平台傳輸截止時間前完成申報，使8日申購部位（包含流動量提供者的申購）無法順利於申購次日透過交易市場賣出，相關作業程序似未符永豐投信「受益憑證現金申購暨買回申請作業處理準則」規定。

對於00887交易是否涉及不法炒作，櫃買中心則表示，依監視制度辦法對買賣較大投資人、買賣較大券商及融資、融券或借券增加較多投資人是否有交易異常或軋空情事進行初步分析後，未發現特定帳戶交易集中或不法炒作，若未來檢調單位發現異常，櫃買中心將配合協助偵辦。

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根據櫃買中心書面報告，今年9月下旬陸股連日上漲，00887自9月30日以來交易熱絡，期間適逢10月1日至7日陸股休市，10月1日起00887成交價逐步上漲，因而出現溢價情形，櫃買中心並於10月11日起將00887打入處置。

櫃買中心於報告揭露，永豐投信自10月9日開始受理00887申購作業後，溢價幅度於10月17日收斂至3%以下。