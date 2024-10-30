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財報兩樣情！Google盤後漲6%　AMD跌近8%

▲▼ Google Cloud。（圖／路透）

▲Google公司。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美股進入財報周，Google母公司Alphabet打頭陣，因財報超出預期且雲端業務持續擴張，盤後股價超漲快6%，但超微（AMD）財測遜色，未滿足投資人期待，盤後下挫近 8% 。

外媒報導，超微在市場期待第3季財報下，周二正常盤以上漲3.96%、166.25美元作收，不過，盤後公佈財報，雖然第3季財報優於預期，但 第4季營收預期為 75 億美元，令投資人感到失望。

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由於超微第4季展望遜於市場預期，盤後股價出現大震盪，終場重挫7.63%，收153.57美元。

AMD 執行長蘇姿丰在財報法說會上稱公司客戶和合作夥伴對 MI325X 的興趣很高，計劃於本季開始生產出貨，同時AMD 仍看到雲端供應商和其他公司對建置人工智慧基礎設施的大量需求。

Alphabet第3季度財報不含合作夥伴支付的營收增至746 億美元，高於分析師預估均值729億美元，在人工智慧推動的雲業務增長35%，第3季度銷售額增長超過分析師預期。

Alphabet周二正常盤以上漲1.66%、171.14美元作收，隨著盤後公佈令人激賞財報，股價續走揚，以上漲5.89%、181.22 美元作收。

關鍵字： GoogleAlphabet財報股價雲業務

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