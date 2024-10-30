鴻家軍亮紅柱！鴻準「爆量25萬張」飆漲停　成交量居個股之冠

▲鴻海亮紅抗跌，「鴻家軍」成盤面焦點。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

台股30日開高後震盪，「鴻家軍」卻成盤面焦點，其中，鴻海（2317）亮紅抗跌；鴻準（2354）股價衝上漲停價80.6元，漲幅逾9%，拉出一根大紅柱，更在盤中爆出逾25萬張，成交量位居個股排行冠軍，漲勢亮眼。

隨著GB200出貨將至，鴻海身為全球第一個出貨輝達（NVIDIA）最新伺服器的主要供應商，不論是GPU、CPU、半導體、水冷方案、水路連接器等零組件，都是鴻海尋求相關供應鏈夥伴來製造，掌握度達80%至90%，因此鴻海與旗下相關公司被市場形容是「GB200軍團」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鴻海股價亮紅，「鴻家軍」也有所表現，其中，鴻準漲勢亮眼，早盤以75.7元開出，盤中一度飆上漲停價80.6元，漲幅9.96%，成交量居個股之冠。其他如建漢（3062）、廣宇（2328）漲幅也拉出半根，漲幅飆7%以上；另像是乙盛-KY（5243）、台通（8011）也漲逾5%。

值得注意的是，鴻準是機殼廠，業務範圍涵蓋機殼、散熱、機器人題材等，除了因GB200伺服器放量出貨而獲得訂單，市場也看好今年底、明年的家用遊戲機如任天堂（Nintendo）新機Switch 2供應鏈發酵，挹注營收表現。