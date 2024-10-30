聯發科第三季EPS 15.94元、年增37.8%　毛利率48.8%

▲聯發科。（圖／記者廖婕妤攝）

記者高兆麟／綜合報導

IC設計大廠聯發科（2454）今日舉行法說會並公佈第三季財報，聯發科第三季合併營收為1318.13億元，季增3.6%，年增19.7%，毛利率為48.8%，與前季持平，較去年同期增加1.4個百分點，本期淨利為255.9億元 ，季減1.4% ，年增37.8%，每股盈餘為15.94元。

根據聯發科公布財報，聯發科第3季營收淨額為 1318.13億元，較前季增加 3.6%，較去年同期增加 19.7%。本季手機、智慧裝置平台及電源管理晶片三個營收類別營收，皆較前季及去年同期成長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聯發科本季營業毛利為643.48億元，較前季增加3.6%，較去年同期增加23.3%。毛利率為48.8%，與前季持平，較去年同期增加 1.4 個百分點，主要因產品組合較佳。

聯發科本季營業費用為404.83億元(佔營業收入 30.7%)，前一季營業費用為371.8億元(佔營業收入 29.2%)，去年同期則為342.48億元(佔營業收入 31.1%)。本季營業費用較前季及去年同期增加，主要因本季研發投入費用增加。

聯發科本季營業利益為238.64億元，較前一季減少 4.4%，較去年同期增加33%。本季營業利益率為 18.1%，低於前一季之 19.6%，高於去年同期之 16.3%。

聯發科本季營業外淨利益為45.77億元，佔營業收入 3.5%，主要來自利息與股利收入。本季所得稅費用為28.51億元。

聯發科本季本期淨利為255.9億元，較前一季減少 1.4% ，較去年同期增加 37.8%。本季本期淨利率為 19.4%，低於前一季之 20.4%，高於去年同期之 16.9%。每股盈餘為15.94 元，低於前一季之16.19 元，高於去年同期之11.64 元。本季本期淨利、本期淨利率與每股盈餘較前季減少，主要因本季營業費用較前季高。

聯發科本季本期淨利、本期淨利率與每股盈餘較去年同期增加，主要因本季的營收及毛利率皆較去年同期高。