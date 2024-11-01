康芮帶來6.1億噸水量　4水庫蓄水率100％

▲石門水庫。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者廖婕妤／台北報導

康芮颱風襲台，全台下起豪大雨，進一步為水庫帶來豐沛雨量，根據水利署統計，這3天降雨替全台水庫帶來6.1億噸水量，其中，石門水庫預估總降雨入流量達1.53億噸，德基水庫也有1億噸；截至上午9點，寶二、湖山、南化、阿公店等4座水庫蓄水率100％。

根據水利署統計資訊，自10／29上午7時至11／1上午7時，預計總降雨入流量為6億1427萬噸，其中有2億9873萬噸降雨已流到水庫，剩下3億1554萬噸仍在集水區，未來幾天就會慢慢流到水庫。

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若以各大水庫來看，石門水庫預估總降雨入流量為1億5300萬噸最多，其次依序為德基水庫1億噸、曾文+烏山頭水庫9700萬噸、日月潭+霧社水庫9500萬噸、翡翠水庫6120萬噸。

截至今日上午9點，石門水庫蓄水率99.17％、翡翠水庫95.03％、寶二水庫100％、永和山水庫97.84％、明德水庫88.23％、鯉魚潭水庫96.92％、德基水庫93.58％、日月潭水庫94.83%、湖山水庫100％、仁義潭水庫96.18％、白河水庫89.95％、烏山頭水庫76.45％、曾文水庫99.66％、南化水庫100％。

此外，目前直潭壩、德基水庫、石岡壩、霧社水庫、集集攔河堰、湖山水庫、白河水庫、曾文水庫、南化水庫、鏡面水庫、虎頭埤水庫、鹽水埤水庫、阿公店水庫、牡丹水庫等正在放水中，當發布水庫放流警戒，請下游民眾及工作人員迅速離開河床，以免生危險。