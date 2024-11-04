先探／謝金河：台積電領軍　台股安心

時間過得真快，二○二四年又進入尾聲，今年全球股市高潮迭起，尤其是在ＡＩ帶領下，Nvidia、TSMC ADR光芒萬丈，到了七月，費城半導體指數就寫下五九三一．八三的歷史天價，下半年科技股修正過大乖離，日本銀行突然宣布升息○．二五％，造成日經指數單日大跌四四五一，全球利差交易市場差點休克。之後是九月十八日，Fed宣布降息兩碼，這是二○二二年Fed升息七次，升了十七碼，二三年又升息四次之後，首度降息的動作，這個降息也帶給市場一些期待與熱度。

文／謝金河

接下來的大戲是九月二十四日的中國人行祭出八千億人民幣大手腕救市行動，這套拳法號稱是「超級無敵組合拳」，這套拳法打出後，中國股市從二十四日大漲到九月三十日，經歷了中國十一長假，很多人期待中國股市從此奔馳，恆大首席經濟學家任澤平在八日開盤前大聲嚷嚷說「開盤即收盤」，他認為，強大買氣會讓深滬股市開盤五分鐘就全部漲停鎖死。沒想到八日開盤就是最高，深、滬、港股市開高走低，接下來是震盪、盤整的走勢。

台股走多遠不必預設立場

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台股置身其間，七月最高漲到二四四一六．六七，後來在八月五日的日本升息中，加權指數一度跌到一九六六二．七四，之後台股進行均線乖離的修正，大盤並沒有跌破年線，仍是世界最強勢的市場。在月線、季線、半年線交叉修正後，如今再度呈現多頭排列，這次帶領台股的是台積電。

十月十七日台積電法說會，魏哲家董事長豪氣告訴全市場，未來五年台積電會好到爆，一般法說會，經營者通常都保守穩健，魏哲家董事長如此豪氣陳述，一定是他看到了大家沒有想像到的亮點，這當然與ＡＩ有關，他說ＡＩ需求才剛開始，ＡＩ伺服器帶來的成長超過二○○％，台積電第三季淨利三二五二．六億元，ＥＰＳ十二．五四元，前三季淨利七九八五．八八億元，ＥＰＳ三○．八元，用這張財報，大家很容易算出第四季台積電淨利有多少？

假設台積電第四季與第三季相同，今年淨利就會達一．一二三兆元，ＥＰＳ約四三．三五元，以台積電在三奈米占比二○％、五奈米三二％的高階晶片市占率逾九成來看，毛利率到第四季有機會更上看五九％，如果往上看，全年ＥＰＳ會落在四四～四五元之間，如果用上限四五元來算，市場給二五倍本益比，股價目標會到一一二五元，這次到一一一○元出現修正，ＡＤＲ最高到二一二．六美元也出現調整，這是很合理的。接下來台積電要面對如果是川普當選美國總統的新挑戰。

國泰投信張錫董事長最近又發表新觀點，他說未來三年台灣會隨著ＡＩ浪潮往上走高，不必預設立場，他認為台股慢慢會走向三萬點，他也認為中國股市如果體制不改，不能寄以厚望。他的看法我有同感，這也告訴大家，很多人總是以短線手法進出台積電，其實台積電趨勢向上，不適合短線操作，這些年長抱台積電的人才是最大贏家，如果覺得台積電太貴買不下手，那麼可以退而求其次瞄準元大台灣五○。

元大台灣五○規模三九六四億元，每股淨值一八一．七九元，前五大核心持股占六八．六三％，單是台積電就有二二．九七六萬張，占五五．四七％，鴻海五．二四％，其次是聯發科四．一九％，台達電一．九七％，富邦金一．七六％，元大台灣五○把台灣最具競爭力、市值最大的五家公司涵蓋進去，這是台灣的「小台積電」，這次元大跑得比元大高股息快，前五檔核心持股是兆豐金、聯電、華碩、永豐金及聯詠，前五檔占十六．八％，股價翻滾力道稍小於元大。

ＥＴＦ瞄準兩個關鍵條件

大家投資ＥＴＦ也可以發現，今年台股ＥＴＦ規模已上升到二．五五兆元，這些ＥＴＦ首先瞄準大市值公司，然後是高息的公司，而符合這兩個條件的，通常都是競爭力比較強大的公司，大家也許再回頭把台灣大市值企業看一下，台積電在台股市值逼近二八兆台幣，鴻海在三兆左右，逼近一○○○億美元，對鴻海來說，是一個很好的開始。第三名的聯發科也過了二兆元，然後是富邦金的一．二七兆，再次是廣達的一．二三兆與台達電的一．○五兆，第七名的國泰金也上了一兆元，從這個兆元產業地圖來看，台積電、鴻海、聯發科、廣達、台達電這五家公司都和ＡＩ有關，如果照張錫、魏哲家的看法，未來ＡＩ應用會在持續成長的道路上，股價長線更看好。（全文未完）

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