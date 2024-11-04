先探／重整旗鼓　再戰24K

川普「保護費」的競選語言，導致台股權值股全面拉回，但近十年11、12月，美、台股市上漲機率高，加上高達兩兆ETF將換股，有利績優股股價墊高底部，大致上以台積電、AI供應鏈及金控股為首選。

文／方亞申

美國正進入超級財報周，包括微軟、Meta、蘋果、亞馬遜、英特爾及Supermicro等，關注Supermicro對ＡＩ伺服器出貨進度及展望，同時亞馬遜對於ＡＩ的資本支出是後續ＡＩ建置續航力的核心重點，蘋果及英特爾財報則牽動智慧型手機及PC/NB市場復甦力道。谷歌率先公佈財報，營收年增十五％，增幅高於去年同期。其雲端收入達到一一三．五億美元，與去年同期的八四．一億美元相比，增近三五％。公司將雲端的強勁表現歸功於ＡＩ產品，未來將持續大力投資資料中心。淨利增至二六三億美元，去年同期為一九七億美元，盤後股價大漲。

康寧公司發布的第四季獲利財測超出預期，因為網路數據消耗的增加，包括用於生成式ＡＩ模型訓練的數據消耗，繼續增加對其光纖產品的需求，股價大漲四．七％。包括雲端運算和視訊內容的激增，導致透過光纖電纜進行快速數據傳輸的需求不斷增加。使用消費者和企業產生的數據來訓練ＡＩ模型進一步推動了這項需求。這波財報公布，科技股從台積電、特斯拉到谷歌及康寧都相當不錯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

歷屆美大選後 台股傾向上漲

十一月有美國公布PCE、非農就業人數、總統大選、FOMC會議、APEC峰會等變數，尤其聯準會對於降息幾碼尤其要注意，在美國十年期公債竄升至四．二％以上，意味著利率未來降幅可能不如預期。另一方面，美國總統選戰進入倒數階段，一般評估川普當選可能性高，旗下Trump Media & Technology Group Corp.（DJT.US）股價持續大漲，二十九日再漲八．七％，累計從九月中旬以來，從十一．七五美元大漲至五一．五美元，漲幅高達三倍，搭配替其造勢的馬斯克特斯拉股價大漲，顯然資金嗅到政治味道。

美股走勢真的強，標普及那指還站在月線之上，道瓊稍微跌破，但只要守住四萬二千點就屬強勢。最弱勢的費半短中期均線集結在五一七○點，而五千點是整數關卡，此區間若能守穩還算強勢。

歷史統計數據顯示，近五屆美國總統選舉半年後行情：台股四次上漲；僅一次走跌，上漲機率八成，平均漲幅達十三％左右。統計過去十年十一月，那指上漲機率高達百分百，平均漲幅四％；另一方面，十一月至隔年三月平均漲幅為七％；台股十一月上漲機率則為七○％，平均漲幅三．五％；十一月至隔年三月上漲機率九○％，平均漲幅為八％。這代表台股進入十一月，台股上漲機率很高。若再加上聯準會九月開始降息，三個月後上漲機率偏漲、半年後超過六成，可以說時序上是進入股市上漲旺季。如今就等美國總統大選變數釐清。

輝達最新財報應是利多

台股期貨空單再次超過四萬口，而川普再次提到台灣，認為要保護卻沒繳交保護費、台灣人偷走美國晶片製造工作機會，相當負面，導致台積電ＡＤＲ股價大跌。不過副總統候選人范斯卻點名台灣比烏克蘭重要得多，若被中國收納對美國大為不利，黑白臉相互交替，政治盤也影響台股。基本上，目前都是選舉語言，以美國花了數年時間在亞太地區投入作戰準備，認為是延伸美國利益，很難由一個總統扭轉，重點是要台灣多買美國武器。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2324期精彩當期內文轉載》