勞動基金9月獲利311.7億元　前3季賺近9200億元

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金最新績效，截至9月底止，勞動基金規模為6兆8064億元，收益數為9182億元，收益率14.69％；9月單月收益數為311.7億元 。

其中，新制勞退基金運用規模為4兆4,428億元，收益率為14.45％；舊制勞退基金運用規模為1兆412億元，收益率為17.31％；勞保基金運用規模為1兆956億元，收益率為16.09％；就保基金運用規模為1,708億元，收益率為2.85％；勞職保基金運用規模為370億元，收益率為1.26％；積欠工資墊償基金運用規模為190億元，收益率為10.17％。

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勞金局表示，9月初公布美國就業數據表現不佳，引發市場對景氣擔憂，加上市場對AI樂觀情緒降溫，主要國家股市呈現下跌走勢，9月下旬美國聯準會宣布降息2碼，零售銷售及工業生產等數據表現穩定，加上初次領取失業金人數意外下滑，提振市場對經濟前景的信心。整體來看，9月金融市場處於機會與風險並存態勢，呈現震盪現象。

勞金局指出，經濟合作暨發展組織（OECD）表示在各國央行緊縮貨幣政策的延遲效應消退、通膨降低鼓勵消費者支出之際，各國央行降息可望助長日後支出，維持經濟穩定成長；國內方面，中經院表示由於主要國家PMI持續緊縮、石油輸出國組織（OPEC）下修國際需求及AI高基期效應下短期需求趨緩等因素影響，台灣9月製造業PMI轉為緊縮下滑至49.2％，中斷連續4個月的擴張。

整體而言，全球各主要國家利率政策及成長復甦步調不一，又帶動股市表現的AI相關產業發展應用仍待觀察，加上美國大選變數及地緣政治衝突不斷，皆為金融市場帶來紛擾。