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00878季配維持0.55元　達人示警：硬撐再賭一把

▲台股投資人示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股投資人示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

文／碎念女子萬萬歲 Murmur Girl

#下班後碎碎念系列

好一陣子沒有寫下班後系列了，今天早上原本要寫上班前的，但台北的交通太混亂，風大、道路路樹傾倒，一路顧著看路就沒邊走邊寫了，還請大家見諒

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整理一下今天女子觀察到的幾個現象跟大家晚上來分享：
1、颱風假影響證券交割款項、配息嗎？
2、高股息降息風持續，其中00878沒有這次「硬撐」的策略是對的嗎？
3、美國總統大選可能怎麼影響台灣投資人？

#首先第一題，根據《台灣證券交易所股份有限公司天然災害侵襲處理措施》第一條規定
一、天然災害侵襲時，本公司集中交易市場之休市，依下列原則處理：
（一）台北市市長宣布當日台北市全體公教機關停止上班時，本公司集中交易市場全日休市，全體證券商當日停止營業，且當日應屆交割款券順延辦理。
（二）台北市市長宣布當日上午台北市全體公教機關停止上班時，本公司集中交易市場全日休市，且當日應屆交割款券順延辦理。
（三）台北市市長宣布當日下午台北市全體公教機關停止上班時，本公司集中交易市場不休市，惟收盤後其他交易均予停止。

總之大原則是以台北市為主，如果休市的話，交割款項可以順延辦理；而如果有興趣的話可以看第二條，則規定如果其他縣市有休、台北市沒休的處理方式，原則上都是站在保護投資人的角度來處理的，讓投資人所在地銀行如果沒有營業，多一天可以資金調度。

至於今年轟動一時的00940原訂今天要撥付股息給投資人，但也因為颱風天的作業關係遞延。女子有看到網路上一些討論說「現在都這麼系統化先排程好撥款很難嗎？」女子其實良心的說「對，其實不難。只是需要政府下來協調投信公司、保管銀行、投資人的收款銀行等金流跟款項撥付的系統升級，可能才能比較有實質推動進步的力量。」
而00940有沒有違法呢？從證交所公布的「因應重大災變查詢證券相關業務問答」（https://www.twse.com.tw/zh/about/suspended_faq.html）當天然災害股市休市，原訂當日除權、除息交易股票之漲、跌停價格及開盤參考價仍適用於次日，原訂休市日之後除權、除息股票若上市公司 #未公告變更權利分派基準日，則仍按原訂日期辦理。由於00940的經理公司元大投信有公告因颱風順延，所以是沒有違反規定的。當然大家都想要早點拿到股息這個心情女子也是可以理解的，只是小小的問一聲，假使今天（編按，原稿刊載日為11/1）台北市又宣布放颱風假，那這個議題大家會拿出來討論嗎？女子覺得聲音會少很多，而且大家應該比較能理解「原來看起來很簡單（匯款）的工作，颱風假會暫停啊。」

#第二題高股息吹降息潮
11月1日分別是00878、00929配息公告的日子，00878（季配息）硬撐了與先前一樣的0.55元配發00929（月配息）則再度降低配息，近幾次從0.2、0.18 、0.16 、0.14到本次公告的0.11，有看過女子之前的文章應該可以理解這點女子「一點也不意外」，00929只不過是因爲是「月配息」所以「每月評價」反映的比較快而已，而且在資本利得、收益平準金用的差不多，逐漸邁向5%上下，都是遲早的事；而00878從上一次的配息組成來看：股利所得34.43％、利息所得0.12％、收益平準金：7.27％、已實現資本利得58.18％，這次00878繼續撐0.55元的配發，女子認爲是國泰投信「再賭一把」的做法，從上次的配息組成可以發現「股利所得」跟「已實現資本利得」都有用光的跡象，那賭的就是這次維持0.55有沒有機會再度吸引大量投資人加碼，讓「下一季」可以用收益平準金穩定配息，只是女子認為即使如此，00878在明年除權息旺季之前，再降低也是必然之路，現在苦撐，可能可以賺來一時的投資人，但最後失望的也是這些投資人了。

#美國總統大選經濟
最直接影響台灣投資人的應該不會是關稅政策，而是隨經濟政策影響的貨幣政策，最終影響的美國公債。無論哪一黨候選人當選，主張「為大企業降稅」或「提升社會福利」，前者減少稅收勢必要拓增其他財政來源，因此降息可能就會再延緩；而後者也需要花錢，雖然提倡的是「提高企業及有錢人的稅賦」但這都可能不足以支應社會福利政策，但為了與前者政策抗衡，目前預期的降息路徑也可能延遲。那麼抱著債券好久的投資人（包括女子）都一樣要有心理準備得抱更久才能期待到降息循環真正展開了。

本文由《碎念女子萬萬歲 Murmur Girl》授權《ETtoday新聞雲》刊載，不得轉載

關鍵字： ETF

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