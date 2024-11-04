華南權證慘案　告員工求償1億

▲華南永昌證券在疫情期間蒙受43億損失，前張姓資深協理及屬下陳姓協理聲稱當初執行避險是聽從公司高層主張，事後卻被甩鍋得扛責承受損失。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

2020年新冠病毒肆虐全球之初，華南金控旗下華南永昌證券公司（華南永昌）的權證發生新台幣43億元的虧損，華南永昌2022年提告當時的陳姓總經理及負責操作交易的2名員工，日前一審判決華南永昌勝訴，仍可上訴。遭華南永昌控告的金商部張姓資深協理及陳姓協理喊冤說，當初在公司高層介入下，以超高成本避險而導致賠錢，本以為自己乖乖離職，讓公司對外有個交待就好，沒想到背了黑鍋後，竟仍遭求償1億。

張姓協理解釋，2020年3月初因新冠病毒疫情，開始形成全球性股災，導致公司發行權證虧損，依規定啟動風險管理機制研議增加避險部位，但經他們計算評估，當時的避險工具價格已經太高，建議買少一點、慢一點，並經公司風險管理部門同意。不久後，市場發生巨大變化，美股大跌，從3月9日起爆發多次「熔斷」（股市漲跌過大時停止交易），而在虧損數字擴大後，公司由董事長、副董事長等高層出面，每天召開專案會議因應，連母公司華南金控也派員出席，最後做出決定，不管避險部位多貴都要全部買入，把損失「鎖住」。

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張姓協理指出，「股神」巴菲特曾說，他從事金融交易80幾年，2020股災之前也只見過一次「熔斷」，結果當年美國股市一連「熔斷」了3次，可見這場災難有多嚴重、多少見。他嘆氣說，這場「權證事故」最終造成華南永昌新台幣43億元的損失，但其中避險部位就虧了50幾億，也就是說，如果當時沒有以超高的價格買入避險，原本的權證反而有獲利，現在把虧損的責任都算在他們頭上，實在說不過去。

▲2020年美國股市開盤後暴跌，紐約證券交易所的電子螢幕一片紅字（美國股市下跌以紅色表示），隨後跌幅達到7%上限，觸發熔斷機制。（圖／新華社）

陳姓協理回憶，2020年3月17日在公司的因應會議中討論到，公司一年的預算可能僅兩、三億元，而那時候發行的權證帳面已經賠到九億到十億元，雖然經計算，如果開始購入等值的避險部位「鎖住」損失，可能會虧損三、四十億元，但若不做，一旦損失再擴大到五十億、甚至百億，到時沒有人可以扛得下來，因此指示立刻止血。

陳姓協理形容，當時的避險部位價格已經太高，買入的作法無異飲鴆止渴，但也是不得己而為之；，但風波平息後「應該趕緊吐掉這些毒藥丸吧？」他說，到了2020年4月以後，全球金融市場逐漸回穩，如果及時處理，賣掉這些避險部位，還可以拿回來十幾億，但可惜後來他已遭到處分，不准再進入交易室，而是在其它部門找了一個空位，讓他整天呆坐在位子上，公司也未另外派人善後，相當可惜。

不僅如此，張姓協理說，雖然自認沒有錯，一切依照公司的規定，而且他在3月中間就入院動手術，並未全程參與，但基於金融業的職場倫理，自己的部門已造成公司虧錢，因此在事故發生後已自動請辭，對於後續公司將他解職以及金管會對他處分停職1年、不得在任何券商工作，他都默默接受，未提出申訴，沒想到公司竟在事約2年後對他們提告。

張姓協理說，2020年雖然華南永昌證券賠錢，但華南金控仍大賺86億，平時每年都能獲利至少100多億到200億，虧損發生時華南永昌包括董事長、副董事長等公司高層主持會議，隸屬董事長室的風控部門也在場，華南金控也派員參與，根本沒有他們這些基層人員說話的餘地，甚至連總經理都沒辦法做決定，但公司高層卻沒被究責，公司反而向他這種年薪一百多萬的員工求償一億，「我工作一輩子也賠不完啊！」

陳姓協理形容，他的遭遇就像是開車路上等紅燈，遇到後方有救護車，交通警察指揮要他往前闖過紅燈讓路，結果事後卻收到紅單，被依車紅燈開罰，「我們真的覺得太扯了。」

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