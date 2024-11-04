遭華南證求償1億　前員工：領白菜錢擔賣白粉風險

▲華南永昌證券公司的認售權證在2020年遇上全球股災，造成新台幣43億元的虧損。（圖／翻攝自104官網）

圖文／CTWANT

華南永昌證券公司（華南永昌）因發行權證在2020年發生新台幣43億元的虧損，因而對時任總經理及負責操作的張姓資深協理、陳姓協理提告，日前一審判決華南永昌勝訴。遭求償新台幣1億元的張、陳兩人指出，權證這種金融衍生商品與股票、期貨不同，希望未來法官能引進相關的專家證人，才能釐清他們的責任。

陳姓協理說，一般民眾、媒體甚至券商的高層其實都不了解權證這種衍生性商品，多數人把它看成股票、期貨這種直線型的商品，以為可以很明白地說「今天漲一塊就是賺一千、跌一塊就是賠一千」；他強調，權證這種衍生性商品的損益模式其實是二元的，沒有那麼直接，但之前媒體報導、甚至於律師在法庭上所指的內容都是出於「一般人」的想像，也因此跟實際發生的經過有很大的出入。

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張姓協理解釋，權證可分為「認購權證」和「認售權證」，是一種高槓桿的投資工具。所謂「認售權證」，簡單舉例來說，投資人看跌台積電股票這項標的物，花5元向證券商買入選擇權，約定6個月後以1000元的履約價結算台積電股票，到時如果台積電跌到950元，投資人就賺了50元；但只要台積電股價漲到1000以上，投資人就損失這5元，與證券商的交易歸零。反之，則為「認購權證」交易。

陳姓協理說，華南永昌可能也清楚真正發生虧損時公司高層已介入，無法要基層人員扛下責任，因此控方律師轉而質疑，發生虧損的權證在3月2日已曾達到停損點，卻沒有提前「鎖住」虧損，以致後來損失擴大到數十億元；但陳反駁，2日發生的並不是真的賠錢，而是當時公司未列出價格的情況下，有一筆客戶報出交易價格，導致價格異常。

陳姓協理形容說，上述的情況就有如帝寶一戶原本要價3億元，但有一天隔壁老王把一戶帝寶以3千萬的價格賣給自己的妻子，如果用這筆3千萬的交易價格為行情，指其他買帝寶的人賠了2億7千萬元，「大家覺得這樣子合理嗎？」

▲陳姓協理拿出數據說，避險的部位最後賠了5、60憶元，也就是說，如果沒有照高層的指示高價避險，最後反而會賺錢。（圖／CTWANT提供）

張姓資深協理與陳姓協理從事權證交易超過15年，2人曾在前公司遇到2008年金融海嘯，在他們的操作下幾乎沒有損失，成功全身而退，後來分別被其他券商挖角，最後又一起到華南永昌共事。張姓資深協理說，對方的律師現在指控他們，沒有在3月2日以5億元設下停損，否則後面也不會發生更嚴重的43億虧損，但事實上，他們曾取得公司風險管理部門的同意，以特例跳過那次的停損點，因為在2日根本沒有人認為那是真的虧損，不可能平白認賠5億元；就像是有人說，如果在希特勒小時候就把他除掉，就可以避免二次世界大戰，一樣不合理。

「根本是拿賣白菜的錢，承擔賣白粉的風險。」陳姓協理說，他遭華南永昌提告求償1億元，不動產與銀行帳戶也全部遭到凍結，職業生涯在四十多歲的年紀就被宣告結束，現在只能自己做股票買賣，在家裡讓妻子養；但自己明明是依指示做事，卻被指控違規、失職，還對外宣稱他企圖脫產，牽連到自己的家人，讓他決定要站出來為自己發聲。

華南永昌向智慧財產及商業法院提告時任陳姓總經理、張姓資深協理及陳姓協理，指控3人未依照規定進行避險，法院8月判決陳、張2人沒有依照華南永昌風險管理的內規避險停損，總經理也沒有督促兩人依照內規辦理，因此認同華南永昌主張其違反風管政策及盡善良管理人注意義務而有過失，判處3人應給付華南永昌1億元。由於商業法院屬二審制，被告3人在敗訴後已向最高法院提起上訴中。

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