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美股驚奇七雄喊「加1」　央行：有分析師敲碗納入台積電

▲▼ 美股驚奇七雄。（圖／央行提供攝）

▲美股驚奇七雄示意圖。（圖／央行提供）

記者巫彩蓮／台北報導

電影界這幾年復仇者聯盟與正義聯盟各有擁護者，全球股市也一樣。美股在「驚奇七雄」（Magnificent Seven）的帶領下，近期不斷創歷史新高，目前美股總市值逾15兆美元，對美國GDP比率逾50%。除了美股的「驚奇七雄」，歐股也有「格蘭諾拉11巨頭」（GRANOLAS）。今天，央行小編就來告訴大家，到底「驚奇七雄」是什麼？「格蘭諾拉11巨頭」又是什麼？

「驚奇七雄」一詞係美國銀行（Bank of America）分析師Michael Hartnett於去（2023）年5月引用1960年美國西部電影《豪勇七蛟龍》（Magnificent Seven），來形容在市場上居主導地位、具技術影響力等的7家美國科技企業，包括蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、Meta（Facebook母公司）、輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）、字母控股（Alphabet，谷歌母公司）與特斯拉（Tesla）等。自此，外界普遍將這7家美國科技企業稱作「驚奇七雄」。最近，美國分析師甚至建議將台積電加入「驚奇七雄」，變成「驚奇八強」（Incredible Eight），因為如果沒有台積電（2330），「驚奇七雄」就不會像現在這樣了。

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▲▼ 美股驚奇七雄市值。（圖／央行提供）

▲美股驚奇七雄市值。（圖／央行提供）

根據今年10月31日收盤價，「驚奇七雄」的市值分別是：蘋果3.43兆美元、輝達3.26兆美元、微軟3.02兆美元、字母控股2.1兆美元、亞馬遜1.96兆美元、Meta 1.43兆美元、特斯拉0.8兆美元；至於台積電則約0.83兆美元。《經濟學人》指出，美國股市在全球自由流通市場市值的占比已達61%，美國在全球股市中的占比是其GDP占比的2.3倍；美股高報酬、高本益比，係因「驚奇七雄」皆位在美國，美國股市整體上較偏重成長型股票。高盛（Goldman Sachs）預測，到2075年，新興市場在全球股市中的占比將上升至55%，惟美國的市場規模將相當於中國大陸及印度市場的總和。

至於「格蘭諾拉11巨頭」一詞，則是高盛（Goldman Sachs）於2020年對歐股11家大型企業的稱呼。這11家企業包括藥廠葛蘭素史克（GSK）、藥廠羅氏（Roche）、微影設備大廠艾司摩爾（ASML）、食品大廠雀巢（Nestle）、藥廠諾華（Novartis）、藥廠諾和諾德、化妝品集團萊雅（L'Oréal）、精品業巨頭路易威登（Louis Vuitton）、藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）、軟體系統公司思愛普（SAP）、藥廠賽諾菲（Sanofi）等，以消費者為主的企業。其實，格蘭諾拉是一種混合烘烤穀物、堅果及果乾等的食物，這種穀物麥片特別適合於當作早餐或零食。
 

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