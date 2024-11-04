徐旭東看明年零售業很樂觀　大讚台灣「持續向前走」

▲遠東集團董事長徐旭東出席SOGO 37週年慶造勢活動。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

遠百（2903）轉投資遠東SOGO百貨周年慶將於7日起開跑，為期12天的檔期全台7館目標業績要達121億元、年增1％，遠東集團董事長徐旭東表示，今年目前的業績沒有掉太多、反而還成長約4.3％，看好週年慶目標可順利達成；對於明年零售業展望則非常樂觀，大讚台灣面對全球不確定因素仍持續向前走。

徐旭東表示，今年的業績沒有往下掉太多，甚至反而還成長4.2％至4.3％，「不簡單、Good」。

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徐旭東指出，以他的觀察，現在在台灣買東西的人反而多了，因為很方便，有些人講經濟會下來，但很多人反而到百貨來消費，因為方便，出國買東西不見得方便，出國也是把錢花掉，但在外面買，萬一尺寸不舒服要換很麻煩，還是回到台灣買很方便。

徐旭東也說，「我對台灣非常高興、快樂，台灣在面對全世界種種因素之下，還是繼續向前走，沒有任何懷疑。」

談到明年零售業展望，徐旭東認為「現在是很樂觀，雖然全世界好像經濟有點影響，但明年我看好得很；要是問的是3、4年後怎麼看，我只能說不知影」。

此外，關於美國大選登場，徐旭東說，美國選舉很有趣，好現象是投票人的數字增加，但投誰不曉得，這很有趣，我們不要猜、就等，當然不管哪一位當選，都要對台灣有愛、對台灣增加它的趨勢、想法及方向，但分析兩位候選人的利弊關係太難了。