寒舍ITF旅展業績達1.5億元　雄獅破紀錄4天營收逾12億元

▲雄獅旅遊極推動ESG理念，榮獲「最佳永續獎」。（圖／雄獅提供）



記者廖婕妤／台北報導

ITF國際旅展落幕，各大飯店、旅行社業者祭出優惠搶攻業績，寒舍（2739）集團旅展現場4天業績達7000萬元，線上線下總營收達1.5億元，雄獅（2731）旅展現場4天業績破億元、年增20％，破歷史紀錄，線上線下總營收逾12億元；可樂旅遊現場4天業績達1.8億元，線上線下總營收逾3億元、年增50％。

寒舍（2739）集團旅展現場4天業績達7000萬元，與去年持平，線上線下總營收達1.5億元，同樣持平去年同期，並看好線上旅展至11／12，可持續挹注營收。

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雄獅表示，出國旅遊夯，年底將至加上適逢明年春節9連休，今年ITF旅展人氣和買氣旺，旅展現場4天業績破億，較去年成長2成，突破參展以來最高營收紀錄，線上線下4天整體總營收超過12億元。

雄獅指出，國內旅遊業績較去年成長2成，以特色鐵道商品、花東地區為消費者首選；國外旅遊銷售排行以日本居首、歐洲次之，韓國排名第三，長程線出發日期多集中於12月至寒假春節，目前訂單能見度最遠到明年11月；短線出發日落在11至12月。

此外，雄獅旅遊極推動ESG理念，並響應2024 ITF台北國際旅展大會之「永續」及「數位」主題，榮獲大會頒發「最佳永續獎」殊榮。

可樂旅遊表示，今年旅展人氣、買氣皆明顯提升，尤其自由行、交通、票券等個人旅遊商品，旅展現場業績也較去年呈現翻倍成長。統計現場4日累積業績突破1.8億元，創下參展以來的最佳紀錄，再加上線上旅展業績，總營業額超過3億元，較去年成長逾5成。