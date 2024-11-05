川普效應！台銀黃金存摺「10公斤」超大戶　抱7個月暴賺近500萬

▲黃金。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美國大選市場憂心川普當選加深不確定性，金價高檔震盪。交易員指出，今年上半年，正當市場瘋搶ETF商品時，台銀接到黃金存摺大戶一口氣「買10公斤」的重要大單，以4月ETF最熱、當時黃金存摺剛刷新今年天價，這位大戶勇砸2337萬元抱著10公斤黃金存摺，7個多月已賺500萬元。

「上半年向市場勸說買黃金存摺，大家都不理我，現在想要進場的人，都驚呼好貴！」觀察黃金交易超過30年，擁有「黃金王子」稱號的台灣銀行貴金屬部經理楊天立向《ETtoday新聞雲》透露，國際金價近期在美國大選、地緣政治等多重不確定因素催升下，一時之間沒有回頭的空間。

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楊天立表示，在市場害怕變動心態高漲下，身為避險資產的黃金會更有看頭，國際金價「非常有機會」來到每盎司3000美元，他預言，「明年就看得到了。」

台銀黃金存摺27年前首賣價僅312元

依照台銀內部資料，自從1997年3月26日開辦黃金存摺以來，這項商品就隨著國際金價走揚跟著水漲船高。交易員指出，「1997年3月26日台銀黃金存摺第一盤賣出價，每公克才台幣312元，到10月30日盤中曾出現每公克2889元的天價，就算11月4日回檔，但收盤價仍高達2836元，相當驚人。」

以大戶今年4月1日豪砸2337萬買進10公斤黃金存摺估算，抱到10月30日，這批黃金已值2836萬，相當於投資後放7個月，帳上價值大增499萬元，收益近500萬之譜。

「想進場買黃金存摺的人，可以開始觀察。」楊天立認為，美國總統大選激情過後，往往是金價回檔浮現「甜蜜點」的契機，若有興趣投資保值產品，應在此時找買點。

川普競選前後金價震盪

台銀內部資料也顯示，2016年11月9日，川普首次確定當選美國總統當天，國際金融市場波動加劇，當日國際金價最高上漲約4.8%至每盎司1337.40美元，後震盪壓回至平盤附近以1276.54美元，小漲1.28美元作收。

在此之後，因川普當選後政策不確定性風險增加，市場之流動性需求上升，國際黃金賣壓加重，走勢承壓下跌，至當年12月15日的1122.35美元落底，整理時間約6周後，國際金價即逐漸緩步向上。

台銀提醒，國際金價走勢受全球金融市場動態、經濟景氣、供需問題，及地緣政治風險等因子影響，投資人須密切注意各因子之動向，依交易屬性擇機投資黃金部位，以提高資產配置之收益及穩健。