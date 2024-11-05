ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

川普效應！台銀黃金存摺「10公斤」超大戶　抱7個月暴賺近500萬

▲黃金。（示意圖／ETtoday資料照）

▲黃金。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美國大選市場憂心川普當選加深不確定性，金價高檔震盪。交易員指出，今年上半年，正當市場瘋搶ETF商品時，台銀接到黃金存摺大戶一口氣「買10公斤」的重要大單，以4月ETF最熱、當時黃金存摺剛刷新今年天價，這位大戶勇砸2337萬元抱著10公斤黃金存摺，7個多月已賺500萬元。

「上半年向市場勸說買黃金存摺，大家都不理我，現在想要進場的人，都驚呼好貴！」觀察黃金交易超過30年，擁有「黃金王子」稱號的台灣銀行貴金屬部經理楊天立向《ETtoday新聞雲》透露，國際金價近期在美國大選、地緣政治等多重不確定因素催升下，一時之間沒有回頭的空間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊天立表示，在市場害怕變動心態高漲下，身為避險資產的黃金會更有看頭，國際金價「非常有機會」來到每盎司3000美元，他預言，「明年就看得到了。」

台銀黃金存摺27年前首賣價僅312元

依照台銀內部資料，自從1997年3月26日開辦黃金存摺以來，這項商品就隨著國際金價走揚跟著水漲船高。交易員指出，「1997年3月26日台銀黃金存摺第一盤賣出價，每公克才台幣312元，到10月30日盤中曾出現每公克2889元的天價，就算11月4日回檔，但收盤價仍高達2836元，相當驚人。」

以大戶今年4月1日豪砸2337萬買進10公斤黃金存摺估算，抱到10月30日，這批黃金已值2836萬，相當於投資後放7個月，帳上價值大增499萬元，收益近500萬之譜。

「想進場買黃金存摺的人，可以開始觀察。」楊天立認為，美國總統大選激情過後，往往是金價回檔浮現「甜蜜點」的契機，若有興趣投資保值產品，應在此時找買點。

川普競選前後金價震盪

台銀內部資料也顯示，2016年11月9日，川普首次確定當選美國總統當天，國際金融市場波動加劇，當日國際金價最高上漲約4.8%至每盎司1337.40美元，後震盪壓回至平盤附近以1276.54美元，小漲1.28美元作收。

在此之後，因川普當選後政策不確定性風險增加，市場之流動性需求上升，國際黃金賣壓加重，走勢承壓下跌，至當年12月15日的1122.35美元落底，整理時間約6周後，國際金價即逐漸緩步向上。

台銀提醒，國際金價走勢受全球金融市場動態、經濟景氣、供需問題，及地緣政治風險等因子影響，投資人須密切注意各因子之動向，依交易屬性擇機投資黃金部位，以提高資產配置之收益及穩健。

關鍵字： 黃金投資美國大選台銀國際金價

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

不管啦！給我錢EP97正片／日本旅遊怎麼輕鬆省，吃住購物全方位省錢攻略告訴你

推薦閱讀

川普效應！台銀黃金存摺「10公斤」超大戶　抱7個月暴賺近500萬

川普效應！台銀黃金存摺「10公斤」超大戶　抱7個月暴賺近500萬

美國大選市場憂心川普當選加深不確定性，金價高檔震盪。交易員指出，今年上半年，正當市場瘋搶ETF商品時，台銀接到黃金存摺大戶一口氣「買10公斤」的重要大單，以4月ETF最熱、當時黃金存摺剛刷新今年天價，這位大戶勇砸2337萬元抱著10公斤黃金存摺，7個多月已賺500萬元。

2024-11-05 08:30
抽中賺4.8萬！全家餐飲今起申購　報酬率逾6成

抽中賺4.8萬！全家餐飲今起申購　報酬率逾6成

全家（5903）小金雞全家餐飲（7708）將於11／15掛牌上櫃，今（5）日起辦理公開申購，每股承銷價為72元，以4日興櫃收盤價120元計，抽中可賺4.8萬元。

2024-11-05 06:00
川普效應航運市場評價不一　法人指短多長空

川普效應航運市場評價不一　法人指短多長空

美國總統大選在當地時間5日上午，台灣時間5日晚間開始投票，有法人對航運股提出看法，指出若川普當選，對航運是好事，俄烏也將停戰；但也有法人指出，對貨櫃船運應該算短多長空，會有避稅的拉貨潮，但課稅會引起通膨不利消費，至於俄烏停戰，先等真的停戰再說吧。

2024-11-05 08:22
慘噴52萬！電商賣家盲盒公仔一年半交易額飆700萬　國稅局盯上

慘噴52萬！電商賣家盲盒公仔一年半交易額飆700萬　國稅局盯上

財政部北區國稅局今（4）日公告，有「小生意」賣家在電商平台上販賣日本動漫主題的盲盒公仔，只花18個月就滾出超過700萬元的交易額，引起國稅局注意，後續追查發現業者漏開發票、短漏報營業稅，連補帶罰52萬元。

2024-11-05 00:26
輝達一度全球市值第一　美股收黑257點、台積電ADR跌0.72％

輝達一度全球市值第一　美股收黑257點、台積電ADR跌0.72％

美國大選投票日逼近，投資人持續觀望；另外美國聯準會（Fed）將宣布政策聲明，周一（4日）美股主要指數收黑。不過輝達一度漲1.4％、市值達到3.36兆美元，超過蘋果3.33兆美元市值、重登全球市值龍頭寶座。不過最後收盤蘋果市值回到3.38兆，仍為全球市值龍頭。台積電ADR跌0.72％、收191.56美元。

2024-11-05 05:37
中油喊「合理反映油價」　經部：支持！待物價穩定向政院報告

中油喊「合理反映油價」　經部：支持！待物價穩定向政院報告

中油近3年政策吸收金額高達新台幣4000億元，中油新任董事長方振仁盼爭取合理反映油氣價格。經濟部表示，擬鬆綁「亞鄰最低價」認定標準，也就是將鄰國政府的補貼排除後再比較，以縮小中油吸收幅度，但為避免衝擊物價，將待CPI穩定再向行政院報告。

2024-11-04 23:07
特斯拉馬達廠富田電機搶攻無人機、低軌衛星商機　預計11日登興櫃　

特斯拉馬達廠富田電機搶攻無人機、低軌衛星商機　預計11日登興櫃　

馬達製造大廠富田電機（4590）今日舉辦興櫃前法說會，並預計在11月11日興櫃掛牌，除了如特斯拉等電動車客戶外，董事長張金峰也表示，今年成立小型化事業部，布局無人機及低軌衛星相關應用，無人機馬達預計Q4可以逐步出貨，而低軌衛星馬達還在試作階段，預計明年可以小批量產。

2024-11-04 22:24
證交所公布8檔注意股　世芯-KY兩日價差300元上榜

證交所公布8檔注意股　世芯-KY兩日價差300元上榜

證交所今日公布8檔注意股，其中世芯-KY（3661）因六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達300.00元，且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最高者，因此被列入。

2024-11-04 22:12
先探／謝金河：台積電領軍　台股安心

先探／謝金河：台積電領軍　台股安心

接下來的大戲是九月二十四日的中國人行祭出八千億人民幣大手腕救市行動，這套拳法號稱是「超級無敵組合拳」，這套拳法打出後，中國股市從二十四日大漲到九月三十日，經歷了中國十一長假，很多人期待中國股市從此奔馳

2024-11-04 21:53
寒舍ITF旅展業績達1.5億元　雄獅破紀錄4天營收逾12億元

寒舍ITF旅展業績達1.5億元　雄獅破紀錄4天營收逾12億元

ITF國際旅展落幕，各大飯店、旅行社業者祭出優惠搶攻業績，寒舍（2739）集團旅展現場4天業績達7000萬元，線上線下總營收達1.5億元，雄獅（2731）旅展現場4天業績破億元、年增20％，破歷史紀錄，線上線下總營收逾12億元；可樂旅遊現場4天業績達1.8億元，線上線下總營收逾3億元、年增50％。　

2024-11-04 21:30

讀者迴響

熱門新聞

美股開盤3大指數齊跌　輝達市值超越蘋果

台積電工程師嫌無聊　創業斜槓成董座

遭華南證求償1億　前員工：領白菜錢擔賣白粉風險

慘噴52萬！電商賣家盲盒公仔一年半交易額飆700萬　國稅局盯上

抽中賺2.73萬元！三商餐飲11／26掛牌上市　11／14起申購

抽中賺4.8萬！全家餐飲今起申購　報酬率逾6成

CUBE推出滿兩週年　跨界聯手經典蛋糕推限定聯名款

韓媒曝1法律限制三星　落後台積電

他開瑪莎拉蒂仍每天扣款千元投資

台科技大廠裁半數員工！「富爸爸」撤資走人

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】捷運各種事

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

才電話叫兒回家...4分後遭輾斃　父痛哭：上個月才過12歲生日

無大重機駕照騎R1自摔　時速破百擊落路旁4重機

交戰片曝！吳忠達一身戎裝　槍聲中自拍...前線無奈嘆息

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366