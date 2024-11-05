英特爾再爆出售旗下業務　外媒曝兩公司要收購Altera

▲英特爾。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒路透社報導，收購公司 Silver Lake 和 Bain Capital 等潛在買家可能會收購英特爾旗下的可編程晶片業務 Altera 的少數股權。

根據知情人士透露，英特爾已經採取措施將 Altera 分拆為一家獨立公司，並在最近幾週啟動了該部門的股權出售流程，並補充說談判尚處於早期階段，該公司正準備在未來幾週內收到潛在買家的初步出價。

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其中一位消息人士稱，私募股權公司 Francisco Partners 也表示有興趣收購 Altera 股份，並且很可能成為競購者之一。

消息人士表示，英特爾希望對 Altera 的估值大致相當於2015 年收購該業務的價格。消息人士補充說，目前尚不清楚英特爾最終將出售多少 Altera 股份，但任何交易可能價值至少數十億美元。

英特爾先前表示，截至9 月 30 日的季度，Altera 營收季增 14%，達到 4.12 億美元。

英特爾執行長 Pat Gelsinger 在一篇文章中對分析師表示：「我們仍然專注於出售Altera 的股份，以在未來幾年實現IPO。為此，我們已開始與潛在投資者進行討論，預計將於2025 年初結束。」

除了該公司在電話會議上發表的言論外，英特爾發言人拒絕發表評論。銀湖資本和貝恩資本的代表拒絕置評，而弗朗西斯科合夥人公司也沒有立即回應置評請求。