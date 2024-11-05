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美超微今晚揭財報　華爾街更憂慮遭那斯達克除名

▲▼美商超微電腦共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

▲美商超微電腦共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒巴隆周刊報導，美超微計劃在週二發布財報，但一位分析師表示，華爾街更關注美超微被納斯達克證券交易所除牌的風險。

在美超微推遲截至6月30日的財年10-K報告後，美超微獲得直到11月16日前的時間來提交報告或向納斯達克提交恢復符合上市規則的計劃。

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在週一的一份報告中，Wedbush分析師馬特·布萊森表示，美超微要保持上市地位目前看起來似乎是一場艱鉅的戰鬥。他將美超微的目標股價從62美元下調至32美元，同時維持中立評級。

美超微沒有立即回應有關評論的請求。

在過去幾個月中，美超微面臨了一系列挑戰。在8月27日，做空機構Hindenburg Research發佈報告聲稱發現有明顯的會計紅旗，有未公開的關聯交易跡象，違反制裁和出口管制以及客戶問題。美超微隨後在證券備案中表示Hindenburg的報告包含虛假或不準確的說明。

在Hindenburg的報告發布後的第二天，美超微表示將推遲提交截至6月30日的財年10-K報告。9月20日，美超微表示收到納斯達克的一封信，稱其沒有遵守要求及時向美國證券交易委員會提交報告的上市規則。

然後在10月30日，美超微宣佈其會計事務所安永已辭職。在辭職信中，該會計事務所表示不願意與管理層準備的財務報表扯上任何關係。美超微在一份備案中表示不同意這個決定。

週一，美超微股價上漲0.3%，報26.12美元。自10月29日收盤以來，股價已經下跌約46%。根據道瓊斯市場數據，該股今年以來已經下跌了8.1%，即將迎來自2018年以來最糟糕的一年。

關鍵字： 美超微

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