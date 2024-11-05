抽獎來了！證交所「防詐乖乖」限量包　金銀雙色2招入手

▲證交所防詐乖乖抽獎活動。（圖／翻攝證交所臉書專頁）

記者巫彩蓮／台北報導

證交所小編今（5）日在臉書分享金、銀雙色「防詐乖乖」，引發討論，小編表示，證交所5D反詐行動和國民零食品牌聯名推出「防詐限定版乖乖」，線上、線下2種管道都可以拿得到！

證交所指出，乖乖共有代表財運的金銀兩色，打造「金色降臨款」和「銀色退散款」2款，金色象徵「聰明識詐，平安是財」，銀色象徵「全民反詐，厄運反彈」。

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包裝上更有民眾熟知的經典乖乖人偶手拿拂塵、腳踏蓮座，化身「全民反詐守護神」，更以籤詩和口訣置入反詐騙警語，透過趣味方式吸收防詐資訊。

證交所防詐乖乖2管道可以拿

1、線上活動

▸ 即日起至11月27日止，#證派外送網站 舉辦抽獎活動囉！11月28日將抽出10位幸運得主，各可獲得5箱「防詐限定版乖乖」（共60包）

2線下活動

（1）結合證券商的力量

▸ 將配送至全台800多家證券商總、分公司據點，透過第一線接觸投資人的證券通路，加強向民眾推廣反詐騙

（2）點餐就送限定乖乖

▸ 在雙北18個店家響應配合下，11月4日起，民眾內用／外帶／外送平台點餐，就可以免費領取1包防詐乖乖，數量有限，送完為止

活動詳情請關注證派外送官方IG帳號：@square_delivery

▸ 證派外送：https://act.twse.com.tw/squaredelivery

