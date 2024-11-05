台灣虎航看「機票沒降價趨勢」　評估明年至少開3新航點

▲台灣虎航改列一般板上市。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

台灣虎航（6757）今（5）日舉辦改列上市前業績發表會，總經理張明瑋認為，沒有看到票價往下走的趨勢，明年售價不會低於今年，明年農曆年的售價也高於今年，因此明年沒有看淡的理由。

張明瑋表示，明年政經情勢相對穩定，也沒有重大選舉干擾，日韓旅遊趨勢也沒有減弱，目前看起來明年售價沒有往下掉，沒有看到票價往下走的趨勢，且明年農曆年的售價也高於今年，因此明年沒有看淡的理由。

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張明瑋指出，今年日本市場需求非常暢旺，明年也將延續這樣的態勢，目前看起來2025年日幣沒有大幅升值可能性，明年日本仍然是國民出國首選；韓國受惠韓劇、影集太紅，也吸引大批民眾前往，日韓市場正旺、明年日韓需求不會弱。

此外，張明瑋提到，目前台灣虎航飛航28個航點，明年有在評估飛航日本鳥取、越南大叻、芽莊等至少3個新航點，東北亞及東南亞都會持續積極布局。

董事長陳漢銘也說，疫後東南亞出遊市場龐大，可以挾持東北亞綿密布局，利用越南、泰國既有航線，吸引更多旅客搭乘虎航來台灣中轉，因此要擴大跟台灣旅遊業者合作。

此外，關於台灣中南部市場布局，張明瑋說，台積電（2330）帶了很多供應鏈去南部，因此台中、高雄也將是未來發展重點。