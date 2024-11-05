台灣虎航看「機票沒降價趨勢」 評估明年至少開3新航點

台灣虎航（6757）今（5）日舉辦改列上市前業績發表會，總經理張明瑋認為，沒有看到票價往下走的趨勢，明年售價不會低於今年，明年農曆年的售價也高於今年，因此明年沒有看淡的理由。

台股ETF 11月換血！2檔先開獎 00932砍仁寶、華碩納入台塑

台股ETF在11月掀起一波成分股大換血！今（5）日包括第一金工業30ETF （00728）與兆豐永續高息等權ETF （00932）率先起跑，前者增刪各2檔，後者增刪各高達21檔，其中刪除仁寶（2324）、華碩（2357）等，增加南電（8046）、台塑（1301）等，預計相關變動從今日盤後生效。

路透：考量地緣政治 Space X要求敬鵬等台廠製造移轉海外

地緣政治考量，市場傳出特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）所創立的美國太空探索科技公司（SpaceX）要求台灣供應商將製造轉移到海外。而《路透社》報導指出，台廠敬鵬內部消息已證實此事，不過SpaceX則沒有回覆置評請求。

大立光10月營收65.47億元 與上月持平、年增4%

光學鏡頭廠大立光（3008）今日公告10月營收為65.47億元，較上月營收持平，較去年同期成長4%；前十月累計合併營收477.94億元，較去年同期成長28%。

世界先進Q3每股賺1.29元 二度上修今年資本支出

晶圓代工大廠世界先進（5347）今（5）日舉行法說會，並公佈第三季營運報告。世界先進第三季合併營收約為新台幣118.04億元，歸屬於母公司業主淨利約為21.29億元，每股稅後盈餘約為1.29元。

虹揚-KY明暫停交易 重大訊息待公布

二極體廠虹揚-KY（6573）因有重大訊息待公布，台灣證券交易所公告其上市普通股明（6）日起暫停交易。

鴻海10月營收8048億元「寫單月次高」 旺季加持Q4可望年季雙增

鴻海（2317）5日公告今年10月營收8,048億元，月增9.8%，年增8.59%，不但是歷年同期最高，更寫下單月營收次高；累計今年前10個月營收5兆5,325億元，年增9.57%，也寫歷年同期最高。鴻海表示，下半年為資通訊產業傳統旺季，因此營運仍會逐季加溫，展望第四季營運，將可達到季增、年增的表現。

台灣虎航前3季EPS 5.52元！賺贏去年全年 董座：朝高配息努力

台灣虎航（6757）今（5）日舉辦改列上市前業績發表會，今年前3季台灣虎航稅後淨利24.76億元，EPS為5.52元，已賺贏去年全年，董事長陳漢銘表示，Q4旅運需求仍暢旺、東南亞及東北亞航線完整布局，看好全年營收、獲利可望大幅超越去年全年、再創高峰；陳漢銘也說，將朝高配息為目標努力，明年將可以發放股利。

美超微今晚揭財報 華爾街更憂慮遭那斯達克除名

根據外媒巴隆周刊報導，美超微計劃在週二發布財報，但一位分析師表示，華爾街更關注美超微被納斯達克證券交易所除牌的風險。

綠界半年配開獎！股利發放0.9元 相當於面額拆分前現金9元

第三方支付綠界科技（6763）5日召開董事會公布，今年第三季營收4.11億元，年增5.98%；累計今年前三季營收達11.75億元，年增2.53%，每股淨利（EPS）1.43元，並決議發放上半年現金股利0.9元，相當於9月「股票面額1拆10」還原前EPS的14.3元及現金股利9元，展現出綠界穩健經營並持續成長的態勢。