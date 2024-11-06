美超微風暴「傳黃仁勳要切割」！台廠喜迎轉單　4檔股價飆漲逾3%

▲美超微（Super Micro）身陷財報疑雲，市場傳出輝達（NVIDIA）將伺服器訂單重新分配給其他供應商。圖為輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳（左）、美超微創辦人暨董事長梁見後同台合影。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

AI伺服器大廠美超微（Super Micro）因無法如期提出財報與安永聯合會計師事務所辭去審計職務，正面臨那斯達克指數成分股除名危機。市場傳出，輝達（NVIDIA）將原本屬於美超微的訂單轉給其他如技嘉（2376）、華擎（3515）等供應商，相關消息一出，引發市場關注。

美超微發表未經審計的季度業績，不但公司營收低於預期、展望也弱於預期，甚至無法明確指出何時將提交最新的年度財報。面對自5月以來一直未報告經審計的業績、恐將從那斯達克除牌的風險，美超微創辦人暨董事長梁見後強調，「我們正在緊急工作，讓財報重新趕上進度。」

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儘管美超微的營收不如市場預期，但業績成長動能如輝達AI伺服器仍備受矚目。梁見後透露，最近幾周已經開始出貨輝達最新GPU系列的Blackwell伺服器產品，需求也相當強勁，至於何時將Blackwell相關營收納入美超微的財報數據裡，他卻表示，「我們每天都在關心輝達，目前產能已經準備好了，就是新晶片不夠。」

對於輝達Blackwell伺服器產能或相關計畫是否改變？美超微首席財政官韋根（David Weigand）強調，美超微與輝達有深厚關係，最先進的產品項目正在進行中，也已經與輝達確認過「並沒有任何項目分配改變」，雙方合作關係並不會出現任何變化。

不過，市場卻認為，美超微身陷財報疑雲，風波愈演愈烈，輝達為了要避免產能混亂，可能將原本屬於美超微的訂單重新分配給其他供應商，包括戴爾（Dell）、台系供應鏈如技嘉及華擎等，都將帶來轉單效益。

觀察台股11月6日走勢，技嘉以297元開高，最高衝上305元，漲幅達3.7%；華擎也以215元開高，飆上最高價222元，漲幅逼近5%。至於代工大廠緯穎（6669）也以1,960元開出，最高價來到1,995元，漲幅逾3%，距離2,000元大關僅一步之遙；值得注意的是，英業達（2356）大漲逾6.5%，最高來到53.6元，且成交量為個股前二，價量齊揚表現。