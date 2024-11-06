台新銀舉辦淨零轉型座談會　助企業提升永續競爭力

▲台新銀行環貿金融處處長資深副總經理 蘇韻琇(左一)、台新金控永續長暨首席經濟學家李鎮宇(左二)、台新銀行總經理林淑真(中)、安侯永續發展顧問股份有限公司顧問(右一,二)

記者巫彩蓮／台北報導

在全球氣候變遷的挑戰下，淨零、減碳已成為高度重要議題，2050淨零碳排目標，也影響到產業競爭力與企業永續發展，台新銀行舉辦淨零轉型座談會，以「企業策略大解密 提升永續競爭力」為題，邀請多位專家與學者進行精彩對談，包括: 安侯永續發展顧問股份有限公司顧問、台新金控首席經濟學家暨永續長李鎮宇與台新銀行資深副總經理蘇韻琇，針對台新金控協助企業創造永續價值實際作為，並解析如何讓綠色金融作為企業永續競爭靠山；再說明碳管理與碳費趨勢下，企業如何建構低碳策略等；讓企業掌握適切的關鍵行動，洞燭先機將淨零挑戰化為行動力。



座談會先由李鎮宇以台新金控的淨零承諾與作為，進行觀點與經驗分享，從企業如何制定淨零承諾政策，到執行政策的作法．讓企業了解淨零議題，每一個企業都應盡一份心力；接著，蘇韻琇針對「綠色金融作為企業永續競爭靠山」進行分享，如何讓企業將永續轉為業務營運的競爭力。另外，安侯永續發展顧問股份有限公司顧問的分享議題中，以深入淺出的方式剖析碳管理與碳費等專業知識，並對企業建構低碳策略，提出實務做法，以利企業制定淨零轉型之營運策略。

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台新銀行總經理林淑真表示，藉由舉辦「淨零轉型座談會」，期盼運用與客戶議合的過程，推動台灣企業接軌淨零碳排的國際化腳步，提升台灣企業全球競爭實力。台新銀行將持續推動淨零，並力挺企業進行減碳轉型，達成社會與企業永續的願景，成為客戶永續發展的智慧好夥伴。